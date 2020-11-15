Вернер: «Германия вполне хороша. Мы намерены отлично выступить на Евро»

Форвард сборной Германии поделился впечатлениями от матча Лиги Наций с Украиной (3:1).

Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на когда-то свой стадион. С удовольствием здесь играю и побеждаю. Что касается нашей команды, то она в данный момент вполне хороша.

Первый гол я забил очень легко, Леон Горецка сделал ну просто очень хорошую передачу. В обороне наша игра постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, так как намерены отлично выступить на чемпионате Европы.