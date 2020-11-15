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Вернер: «Германия вполне хороша. Мы намерены отлично выступить на Евро»

сегодня, 12:08
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия3 : 1Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Форвард сборной Германии Тимо Вернер поделился впечатлениями от матча Лиги Наций с Украиной (3:1).

Я всегда с удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на когда-то свой стадион. С удовольствием здесь играю и побеждаю. Что касается нашей команды, то она в данный момент вполне хороша.

Первый гол я забил очень легко, Леон Горецка сделал ну просто очень хорошую передачу. В обороне наша игра постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, так как намерены отлично выступить на чемпионате Европы.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:22
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beefs
beefs
сегодня в 12:09
выигрыш, это приятные ощущения...
David Young
David Young
сегодня в 12:09
Увидим, как Германия выступит, команда ещё не до конца достроенная, но с очень высоким уровнем и потенциально может вновь стать одном из лучших в мире.
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