Конте — об Эриксене: «Все решения идут на благо „Интера“»

Главный тренер «Интера» прокомментировал ситуацию с полузащитником , который не попадает в основной состав команды, несмотря на свой звездный статус.

Все решения, которые я принимаю, всегда и только идут на благо «Интера», а не в интересах отдельного футболиста.

Игроки должны быть функциональны для идеи и проекта, быть конкурентоспособными на национальном и международном уровне.

Современный футболист должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю эту технику само собой разумеющейся, если вы переходите в «Интер».