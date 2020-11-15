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Конте — об Эриксене: «Все решения идут на благо „Интера“»

сегодня, 13:14

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с полузащитником Кристианом Эриксеном, который не попадает в основной состав команды, несмотря на свой звездный статус.

Все решения, которые я принимаю, всегда и только идут на благо «Интера», а не в интересах отдельного футболиста.

Игроки должны быть функциональны для идеи и проекта, быть конкурентоспособными на национальном и международном уровне.

Современный футболист должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю эту технику само собой разумеющейся, если вы переходите в «Интер».

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Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 14:05
Спаллетти с куда меньшим окладом , давал результаты не хуже.
Подписание контракта с Конте главная и большая ошибка руководства имхо
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:04
В январе надо свалить Эриксену оттуда.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:32
Антоша своими слабыми результатами показал что все таки ему пора искать новую команду.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:30
Тренеру виднее...даже звезда может присесть на лавочку....
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:25
Надо бы его куда-нибудь сбагрить.
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