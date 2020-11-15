Конте — об Эриксене: «Все решения идут на благо „Интера“»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с полузащитником Кристианом Эриксеном, который не попадает в основной состав команды, несмотря на свой звездный статус.
Все решения, которые я принимаю, всегда и только идут на благо «Интера», а не в интересах отдельного футболиста.
Игроки должны быть функциональны для идеи и проекта, быть конкурентоспособными на национальном и международном уровне.
Современный футболист должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю эту технику само собой разумеющейся, если вы переходите в «Интер».
Подписание контракта с Конте главная и большая ошибка руководства имхо
Подписание контракта с Конте главная и большая ошибка руководства имхо