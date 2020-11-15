Конте: «Я — молоток, постоянно долблю, признаю это»

Главный тренер «Интера» рассказал о своей футбольной философии.

Я — молоток, постоянно долблю, признаю это.

Цель достигается, когда перед противниками не только 11 игроков. Нужно, чтобы оппоненты видели нашу культуру, идентичность, систему ценностей, страсть и коллективную цель.

Титулы и кубки — это следствие. Без культуры победы невозможно достичь успеха. А культура победы может быть достигнута только через упорный труд.