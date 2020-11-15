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Конте: «Я — молоток, постоянно долблю, признаю это»

сегодня, 12:40

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о своей футбольной философии.

Я — молоток, постоянно долблю, признаю это.

Цель достигается, когда перед противниками не только 11 игроков. Нужно, чтобы оппоненты видели нашу культуру, идентичность, систему ценностей, страсть и коллективную цель.

Титулы и кубки — это следствие. Без культуры победы невозможно достичь успеха. А культура победы может быть достигнута только через упорный труд.

Ранее ходили разговоры, что Конте мог возглавить «Реал».

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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 14:13
Конте горбатый вредитель , с которым нужно прощаться.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:59
Конте скатился в уг потому что даже по игре команды мы там где и должны быть, увы. Катаем непонятное 77 и почему реализация должна с ничего выправиться понятно только Конте (но это не точно, возможно он думает только о неустойке)
В футболе есть один закон: выигрывают футболисты, а проигрывает тренер.
juvenale
juvenale
сегодня в 13:54
Контекс ты скорее 🐀
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:22
Уважуха Парику.

Седьмое место в Серии А, последнее место в не самой сильной группе ЛЧ.

Да ты не молоток, ты экскаватор, Антоша, который копает для "Интера" котлован.

Респект тебе, ему там самое место!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:58
Антонио кувалда!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 12:46
Я думал он Дзюбу решил поддержать.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:43
Ты не молоток ,ты дятел который умирает от сотрясения мозгов!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:42, ред.
Хороший игрок без вопросов!
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