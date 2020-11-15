Конте: «Я — молоток, постоянно долблю, признаю это»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о своей футбольной философии.
Я — молоток, постоянно долблю, признаю это.
Цель достигается, когда перед противниками не только 11 игроков. Нужно, чтобы оппоненты видели нашу культуру, идентичность, систему ценностей, страсть и коллективную цель.
Титулы и кубки — это следствие. Без культуры победы невозможно достичь успеха. А культура победы может быть достигнута только через упорный труд.
Ранее ходили разговоры, что Конте мог возглавить «Реал».
В футболе есть один закон: выигрывают футболисты, а проигрывает тренер.
В футболе есть один закон: выигрывают футболисты, а проигрывает тренер.
Седьмое место в Серии А, последнее место в не самой сильной группе ЛЧ.
Да ты не молоток, ты экскаватор, Антоша, который копает для "Интера" котлован.
Респект тебе, ему там самое место!
Седьмое место в Серии А, последнее место в не самой сильной группе ЛЧ.
Да ты не молоток, ты экскаватор, Антоша, который копает для "Интера" котлован.
Респект тебе, ему там самое место!