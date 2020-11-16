Гаджиев: «Мы сами привезли себе три гола»

Бывший тренер «Крыльев Советов» прокомментировал поражение сборной России от команды Турции в матче Лиги Наций.

Мы сами привезли себе три гола? Конечно. Мы увидели серию грубых ошибок. Можно по-разному оценивать эпизод с удалением Андрея Семенова. Но игра показала недостаточный уровень квалификации наших центральных защитников. Так в обороне действовать нельзя.

Безвыигрышная серия сборной России — стечение обстоятельств? Нет. В одной-двух играх можно говорить о случайности. Но пять — уже закономерность. Падение результатов связано с невысокой надежностью игры.