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Гаджиев: «Мы сами привезли себе три гола»

сегодня, 12:36
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение сборной России от команды Турции в матче Лиги Наций.

Мы сами привезли себе три гола? Конечно. Мы увидели серию грубых ошибок. Можно по-разному оценивать эпизод с удалением Андрея Семенова. Но игра показала недостаточный уровень квалификации наших центральных защитников. Так в обороне действовать нельзя.

Безвыигрышная серия сборной России — стечение обстоятельств? Нет. В одной-двух играх можно говорить о случайности. Но пять — уже закономерность. Падение результатов связано с невысокой надежностью игры.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:53
Сборная великолепная,просто нужно время!🤫
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:18
Хорошо что хоть признал
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:39
всё по заслугам)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:07
Короче сборная никакая.
drug01
drug01
сегодня в 13:05
Так всегда бывает когда нет игры
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:51
Осталось слить сербам, вылететь в 3-ю корзину, что бы окончательно забыть о ЧМ 2022 и обвинить во всём судей. И если после этого оставят усатого чабана! Юрана в сборную!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:46
Ну, пенальти сделал судья. Так что два...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:40
Все правильно... Мы на дне
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