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Ловчев: «Заболотный и Дзюба — две большие разницы»

сегодня, 18:31
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о поражении сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Вчера мы еще раз убедились, что у турок очень симпатичная команда, их игроки значительно быстрее наших защитников. Однако нужно признать, что польский судья Марчиняк совершенно безобразно провёл свою работу. Я внимательно рассмотрел момент с красной карточкой: там сначала сфолил игрок сборной Турции. Это точно не удаление, такое решение мне вообще непонятно. Пенальти, на мой взгляд, тоже не было: Кузяев был первым на мяче.

Безусловно, нам не хватило солидности в атаке, потому что мы понесли очень большие потери в лице Фернандеса, Головина и Дзюбы. Вообще нехватка Артёма ощущается очень остро. Он футболист основы, капитан, давно играющий в сборной. Все знают, как с ним взаимодействовать и как под него подстраиваться. Не забывайте, что Заболотный и Дзюба — две большие разницы. Антон старателен, активен, не отбывает номер, но он игрок ниже среднего уровня. В свое время я был сильно удивлен, когда «Зенит» продал Халка и купил Заболотного. Сейчас он находится в нашей сборной, потому что там все игроки довольно-таки средние.

Однако я не считаю, что мы должны выигрывать все матчи. Вспомните, что было за два года назад до чемпионата мира. Тогда мы проигрывали Коста-Рике, Кот-д’Ивуару, Катару, хотя такой футбольной сборной даже не знали

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 19:19
Дуб и берёза - конечно разница есть ))))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 19:16
это две большие задницы им вообще не стоило играть в футбол не их это игра
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:14
Один дает, другая дразнится?
ДСА
ДСА
сегодня в 19:09
Дзюба уже сдулся.
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 18:59
"в лице Фернандеса, Головина и Дзюбы" Если так подумать, по-чесноку, то это наше всё в нападении. Миранчуки только украшают общую картину, но столбовыми пока точно не могут являться. Надеюсь с сербами справимся тем что есть, против турок всё таки многое получалось.
Сп62
Сп62 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:59
Не согласен. От Дзюбы отскакивает каждый третий пас, а от Антона не отскакивает каждый третий. Спорить здесь бесполезно. Техника у Артёма на порядок выше Заболотного.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:56, ред.
А по моему они одинаковые.
alex074
alex074
сегодня в 18:52, ред.
Конечно же две большие разницы, один др@чит на камеру, второй просто др@чит. Иначе как объяснить, как эти два деревянных оказались в составе сборной Усатого чабана
Footbolista
Footbolista ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 18:40, ред.
Ну раз ему уролог говорит...Серафимычу и решать)...
Брулин
Брулин ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 18:39
Ловчев о видео Дзюбы: «Мне уролог говорит: «Это нужно делать»
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:36
Отсутствие взаимодействия с командой явилось наибольшим недостатком Антона Заболотного. При одинаковой сыгранности Антон и Артем оказались бы нападающими примерно одного среднего уровня.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:34
Дзюбу уже у Малахова прополоскали...глянул краем глаза...трэш...с Джигурдой...со всеми причиндалами короче)...
По теме:...Дзюба и Заболотный древесина разного сорта...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:34
Заболотный не умеет руками играть?
drug01
drug01
сегодня в 18:32
Верно говорит молодец
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