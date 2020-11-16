Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о поражении сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Вчера мы еще раз убедились, что у турок очень симпатичная команда, их игроки значительно быстрее наших защитников. Однако нужно признать, что польский судья Марчиняк совершенно безобразно провёл свою работу. Я внимательно рассмотрел момент с красной карточкой: там сначала сфолил игрок сборной Турции. Это точно не удаление, такое решение мне вообще непонятно. Пенальти, на мой взгляд, тоже не было: Кузяев был первым на мяче.

Безусловно, нам не хватило солидности в атаке, потому что мы понесли очень большие потери в лице Фернандеса, Головина и Дзюбы. Вообще нехватка Артёма ощущается очень остро. Он футболист основы, капитан, давно играющий в сборной. Все знают, как с ним взаимодействовать и как под него подстраиваться. Не забывайте, что Заболотный и Дзюба — две большие разницы. Антон старателен, активен, не отбывает номер, но он игрок ниже среднего уровня. В свое время я был сильно удивлен, когда «Зенит» продал Халка и купил Заболотного. Сейчас он находится в нашей сборной, потому что там все игроки довольно-таки средние.

Однако я не считаю, что мы должны выигрывать все матчи. Вспомните, что было за два года назад до чемпионата мира. Тогда мы проигрывали Коста-Рике, Кот-д’Ивуару, Катару, хотя такой футбольной сборной даже не знали