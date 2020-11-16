ГлавнаяНовости

Павлюченко: «У меня много друзей среди поляков»

сегодня, 14:13
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-форвард «Локомотива» Роман Павлюченко не хотел оскорбить поляков в своем интервью, в котором он отреагировал на поражение сборной России от команды Турции. Эту встречу судила польская бригада арбитров.

Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марциняк.

Для меня остается загадкой, почему в Лиге Наций нет VAR, в такие спорные эпизоды на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марциняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.

Все новости
Семшов: «Черчесов знает, какую выставить схему на матч с Сербией»
Сегодня, 16:07 Комментарии8
Джано: «Сейчас у меня второй этап восстановления»
Сегодня, 15:22 Комментарии6
Сайманов: «Ничего не могу сказать о заболевших»
Сегодня, 13:24 Комментарии9
Гаджиев: «Мы сами привезли себе три гола»
Сегодня, 12:36 Комментарии8
Шварц: «„Динамо“ — это не шаг назад в моей карьере»
Сегодня, 12:26 Комментарии21
Игнашевич: «„Спартак-2“ хорошо держит мяч»
Сегодня, 12:00 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:53
Все как обычно. Сначала публичные личности говорят, потом думают, а надо бы наоборот. Ну или уж если сказал, то стой на своем, а не давай жидкого. А то начинается " я не я, и хата не моя, да меня неправильно поняли, да слова вырвали из контекста, да я не то имел ввиду и.т.д, и.т.п."
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:29
Рома играл за английский клуб...а где Англия, там и поляки тут как тут...
Zak11
Zak11
сегодня в 15:26
А Войцех Ковалевски один из них. И кстати говоря хороший человек
Брулин
Брулин
сегодня в 15:26
Поляки не любят или судья не любит!?
И зря отказываешься, мы знаем о полякам даже больше, чем ты, как в жизни, так и в политике...
drug01
drug01
сегодня в 15:12
Футбол богат друзьями.....
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:03
Хейти ,не хейти - родичи) В летописях упоминается что русские из рода ляхов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:57
Может много польских подруг?этож самая 31астая страна в европе,вторая после Украины!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:55
Павлюченко, уйди из эфира.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:51, ред.
Экс-форвард Локомотива никого не хотел обижать в своем интервью, но эти курвы сами нарвались.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:48
Зачем на попятную пошёл? Сказал и сказал...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:33
Рома а чего ты стесняешься перед пшеками . Они нас не навидят всю человеческую историю это ФАКТ. И наше к ним такое же отношение просто ни какое - ПШИК.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:32
Поляки нам друзьями по природе не могут быть.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 14:30, ред.
опасней дружбы с поляком, наверно только дружба с евреем
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:29
Взял и обидел всю нацию!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 14:26
То есть слова "Поляки русских не любят" были адресованы не польской нации, латышам, мб?)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:26
Полякам русским нагадить и денег за это не надо.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:15
Поляки есть поляки и нечего оправдываться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100