Павлюченко: «У меня много друзей среди поляков»

Экс-форвард «Локомотива» не хотел оскорбить поляков в своем интервью, в котором он отреагировал на поражение сборной России от команды Турции. Эту встречу судила польская бригада арбитров.

Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марциняк.