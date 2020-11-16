Павлюченко: «У меня много друзей среди поляков»

Экс-форвард «Локомотива» Роман Павлюченко не хотел оскорбить поляков в своем интервью, в котором он отреагировал на поражение сборной России от команды Турции. Эту встречу судила польская бригада арбитров.
Ни в коем случае мои слова не были адресованы польской нации, где у меня много друзей. Я не из тех людей, которые смешивают политику. На таком уровне любому арбитру непозволительно делать подобные ошибки, которые вчера сделал Марциняк.
Для меня остается загадкой, почему в Лиге Наций нет VAR, в такие спорные эпизоды на уровне сборных VAR должен присутствовать. Поэтому хочется сказать, что ужасное вчерашнее судейство было адресовано именно главному арбитру Шимону Марциняку. Поэтому речь шла именно конкретно о человеке, который вчера был главным арбитром.
И зря отказываешься, мы знаем о полякам даже больше, чем ты, как в жизни, так и в политике...
И зря отказываешься, мы знаем о полякам даже больше, чем ты, как в жизни, так и в политике...