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Бердыев: «У меня есть предложения, но хочется серьёзных проектов»

18 ноября 2020, 01:28

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, который в данный момент находится без клуба, заявил, что готов к работе.

Так уж складывается моя деятельность, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратим на это время. Есть у меня предложения, но без максимальных задач. А хочется серьёзных проектов. Конечно, я готов к работе.

В октябре сообщалось, что Бердыев может возглавить московское «Динамо». В итоге тренером «бело-голубых» стал немецкий специалист Сандро Шварц.

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Все комментарии
mars6791
mars6791 ответ Sergo_ural (раскрыть)
вчера в 16:30
Нет. Мысль такова - что не собирается больше без денег строить сильные команды, покажите серьезность своих намерений.
kts
kts ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 14:39
В сборную!
Сп62
Сп62
вчера в 13:09
Курбан не автомобиль, которым можно управлять. И многим владельцам клубов это не по нутру. Поэтому и без работы.
Faustello
Faustello ответ stanichnik (раскрыть)
18 ноября в 12:02, ред.
Привет, как раз в Краснодаре ему делать вообще нечего, мало того что СНГ любит играть в ГТ, а уж о финансах и доступа к ним тут вообще облом у Курбана)))
Ну и философия футбола совсем другая, короче по трем основным моментам с обоих сторон явный противоход.
stanichnik
stanichnik ответ Faustello (раскрыть)
18 ноября в 11:50
Доброго Здоровья, Faustello!
Как раз в вашем Краснодаре вместо Мусаева Курбан Бекиевич реализовал бы свои имперские планы и основательно потеснил бы и Москву и Питер в РПЛ.
galem72
galem72
18 ноября в 10:52
Прям как михалков. Тот тоже только на царя согласен. ))
Sergo_ural
Sergo_ural
18 ноября в 08:54
Перефразирую это так - "Дайте мне деньги я вам построю супер клуб".
Faustello
Faustello
18 ноября в 07:48
Хочу бюджета побольше и власти неограниченной))

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 01:57
Он все под себя подминает.
Не всякому клубу это по вкусу...
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 01:29
Закис без дела Курбан.
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