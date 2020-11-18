Бердыев: «У меня есть предложения, но хочется серьёзных проектов»

1605652090

18 ноября 2020, 01:28

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» , который в данный момент находится без клуба, заявил, что готов к работе.

Так уж складывается моя деятельность, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратим на это время. Есть у меня предложения, но без максимальных задач. А хочется серьёзных проектов. Конечно, я готов к работе.

В октябре сообщалось, что Бердыев может возглавить московское «Динамо». В итоге тренером «бело-голубых» стал немецкий специалист Сандро Шварц.