Бердыев: «У меня есть предложения, но хочется серьёзных проектов»

Экс-наставник «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев, который в данный момент находится без клуба, заявил, что готов к работе.
Так уж складывается моя деятельность, что все команды без исключения мы поднимаем снизу вверх, тратим на это время. Есть у меня предложения, но без максимальных задач. А хочется серьёзных проектов. Конечно, я готов к работе.
В октябре сообщалось, что Бердыев может возглавить московское «Динамо». В итоге тренером «бело-голубых» стал немецкий специалист Сандро Шварц.
Ну и философия футбола совсем другая, короче по трем основным моментам с обоих сторон явный противоход.
Ну и философия футбола совсем другая, короче по трем основным моментам с обоих сторон явный противоход.
Как раз в вашем Краснодаре вместо Мусаева Курбан Бекиевич реализовал бы свои имперские планы и основательно потеснил бы и Москву и Питер в РПЛ.
Как раз в вашем Краснодаре вместо Мусаева Курбан Бекиевич реализовал бы свои имперские планы и основательно потеснил бы и Москву и Питер в РПЛ.
https://www.youtube.com/watch?v=kCzsLD8Wc3A&ab_channel=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B1
Не всякому клубу это по вкусу...
Не всякому клубу это по вкусу...