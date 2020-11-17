Джано: «„Спартак“ ещё пять раз стал бы чемпионом, но ушло полкоманды»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился мнением о команде, которая в 2017 году завоевала чемпионский титул РПЛ.
При Каррере в плане управления клубом было лучше в золотом сезоне. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали все.
Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.
Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат.
Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке».
Недавно Джано рассказал о ходе своего восстановления после травмы. Грузинский футболист на данный момент является свободным агентом.
Сейчас Спартак от всех других московских клубов ничем не отличается и является
точно таким же частным клубом с непонятной цепочкой бенефициаров.
Никакого чемпионского титула как заслуги за свое якобы "народное" происхождение Спартак не заслуживает. Пора на этом ставить точку. Все титулы всем командам должны доставаться только по спортивному признаку.Мнящие себя великими "спартачи" должны успокоиться. "Раз в год и метла стреляет". Вот и Спартак раз в определенное количество лет будут брать чемпионство. Как МЮ, ПСЖ, Лацио и т.п. Это нормально. Спартачам надо смириться, успокоиться и каждый раз неистово праздновать новый титул.)
Сейчас Спартак от всех других московских клубов ничем не отличается и является
точно таким же частным клубом с непонятной цепочкой бенефициаров.
Никакого чемпионского титула как заслуги за свое якобы "народное" происхождение Спартак не заслуживает. Пора на этом ставить точку. Все титулы всем командам должны доставаться только по спортивному признаку.Мнящие себя великими "спартачи" должны успокоиться. "Раз в год и метла стреляет". Вот и Спартак раз в определенное количество лет будут брать чемпионство. Как МЮ, ПСЖ, Лацио и т.п. Это нормально. Спартачам надо смириться, успокоиться и каждый раз неистово праздновать новый титул.)
Вся страна подтвердит!)))
Вся страна подтвердит!)))