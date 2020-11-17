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Джано: «„Спартак“ ещё пять раз стал бы чемпионом, но ушло полкоманды»

17 ноября 2020, 17:55

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе поделился мнением о команде, которая в 2017 году завоевала чемпионский титул РПЛ.

При Каррере в плане управления клубом было лучше в золотом сезоне. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали все.

Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.

Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат.

Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке».

Недавно Джано рассказал о ходе своего восстановления после травмы. Грузинский футболист на данный момент является свободным агентом.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
18 ноября в 18:35
ну карера на него не рассчитывал как я помню, мало выходил . толи поломанный сам как алан
Санчо Панса
Санчо Панса
18 ноября в 06:58
Если бы, да кабы) Конечно, частая смена состава это фишка пупсиков! Особенно удивляет то, как легко они отдают своих воспитанников в другие клубы)
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ arzamas (раскрыть)
18 ноября в 06:11
Осбенно про дух смешно))))
Бубнин
Бубнин
17 ноября в 23:52
Не захотели еще 5 раз становиться чемпионами, вот и ушли.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ протон1 (раскрыть)
17 ноября в 23:44
Почему же не играл ? Играл и забивал !
КАМЮ
КАМЮ
17 ноября в 23:01
Можно ещё звёздочку рисовать
1asss
1asss
17 ноября в 22:56
    arzamas
    arzamas
    17 ноября в 22:41
    Когда-то среди столичных команд таких как ЦСКА представляющего Министерство обороны, Динамо - МВД, Торпедо - автопром, Локомотив - Министерство путей сообщений Спартак был действительно "народным" клубом и командой представляющим широкие слои общества не задействованные в армии, милиции (полиции), в автопроме и в железных дорогах, т.е. в узко-сегментированных кругах.
    Сейчас Спартак от всех других московских клубов ничем не отличается и является
    точно таким же частным клубом с непонятной цепочкой бенефициаров.
    Никакого чемпионского титула как заслуги за свое якобы "народное" происхождение Спартак не заслуживает. Пора на этом ставить точку. Все титулы всем командам должны доставаться только по спортивному признаку.Мнящие себя великими "спартачи" должны успокоиться. "Раз в год и метла стреляет". Вот и Спартак раз в определенное количество лет будут брать чемпионство. Как МЮ, ПСЖ, Лацио и т.п. Это нормально. Спартачам надо смириться, успокоиться и каждый раз неистово праздновать новый титул.)
    Sandr2011
    Sandr2011
    17 ноября в 22:25
    Капитан команды лазарета Спартака
    311
    311
    17 ноября в 21:30
    Если бы судьи не тащили, Спартак 5 раз снялся бы с чемпа!)
    Насмешник
    Насмешник
    17 ноября в 21:11
    а чё не десять?
    димон 37
    димон 37
    17 ноября в 21:06
    Ни плаческу, ни дурачини не смогли выиграть чемпионства, но о чудо пришёл сирожа симак, возбидился Люба и прорвсло
    димон 37
    димон 37 ответ Petergoff (раскрыть)
    17 ноября в 21:05
      Faustello
      Faustello
      17 ноября в 21:03
      Это он про себя намекает?)))
      Petergoff
      Petergoff
      17 ноября в 21:03
        Red blu
        Red blu
        17 ноября в 20:47
        Ну это Джано загнул!))
        VV V
        VV V
        17 ноября в 20:32
        В ГазЗенитПром его, под крыло Дзюбы......и тогда споются....у одного фамилия подходящая, а другой натурал.
        shur
        shur
        17 ноября в 20:26
        ...двадцать пять!
        Relax SM
        Relax SM
        17 ноября в 20:25
        Возможно так и было бы, если бы не самодурство Федуна и говорливого Глушакова.
        ошалевший
        ошалевший
        17 ноября в 20:24
        пять конечно бред,много возрастных было,но второй подряд могли,состав хороший был и на сезон их бы ещё хватило + если бы купили правого бека
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        17 ноября в 20:14
          протон1
          протон1
          17 ноября в 20:11
          при карере он и не играл .
          Wolf77785
          Wolf77785
          17 ноября в 19:53
          на столько подкупов денег не хватило и так тащили в 2017 как могли!
          Юрниекс1
          Юрниекс1
          17 ноября в 19:52
          Спартак..по установившейся традиции становится чемпионом,раз в 16 лет.Все остальное время,он смешит публику.
          Zenit_84
          Zenit_84
          17 ноября в 19:38
          Не тех набрали
          sv_1969
          sv_1969 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          17 ноября в 19:34, ред.
          Дохлопался
          Killofwrath
          Killofwrath
          17 ноября в 19:32
          Ну, то чемпионство было абсолютно кабинетным
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          17 ноября в 19:31, ред.
          В ладоши хлопает капитан зенита!)
          Вся страна подтвердит!)))
          alex074
          alex074
          17 ноября в 19:28
          Если бы у бабушки был бы х@й...
          Я на стреме
          Я на стреме
          17 ноября в 19:10
          красивая байка! чем то мифы из Абхазского эпоса напоминает. мол были великие и могли бы всех.....но копьё не во время надломилось
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