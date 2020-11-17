Джано: «„Спартак“ ещё пять раз стал бы чемпионом, но ушло полкоманды»

Бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о команде, которая в 2017 году завоевала чемпионский титул РПЛ .

При Каррере в плане управления клубом было лучше в золотом сезоне. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали все.

Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» еще на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.

Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат.