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Осипенко: «Цель „Ростова“ до конца года — набрать максимум очков»

17 ноября 2020, 18:13
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов22.11.2020 в 19:00 Не начался

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Рубином».

Хорошая команда. Думаю, «Рубин» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. Что касается сильных и слабых сторон, то узнаем о них подробнее на разборе перед матчем.

Насколько для меня важно, что меня признали лучшим игроком «Ростова» в октябре? Не могу сказать, что для меня это важно, ведь я просто делаю свою работу. Иногда получается хорошо, иногда не очень. Думаю, что каждый в команде достоин такого признания!

Переход из «Тамбова» в «Ростов» — огромный шаг вперед. С такими игроками и тренерским штабом я только прогрессирую! Уверен, дальше будет больше!

Какие цели команда ставит на концовку года? Набрать максимум очков и стараться радовать болельщиков красивой игрой.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
17 ноября в 20:27
С учётом потерь в составе и связанной с этим нестабильностью будет неплохо если в оставшихся пяти играх количество набранных очков превысит пятидесяти процентную отметку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 19:47
Наберёте,когда Карпова уйдёте!
Аксинья
Аксинья
17 ноября в 19:22
Сейчас впервую надо обновленный состав наигрывать и это главная цель - будет сыгранность в команде придут и очки))
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 19:16
Лучше все очки набрать.
ДСА
ДСА
17 ноября в 19:15
С учётом потерь Рубина Ростов должен победить..
Leha-ha50
Leha-ha50
17 ноября в 18:43
Удачи парню в Ростове.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 18:42
Удивительно, но у всех команд подобная задача.
beefs
beefs
17 ноября в 18:22
цель есть только расплывчатая...
mihaluch
mihaluch
17 ноября в 18:22
Очки как набирутся так и будут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 ноября в 18:20
Набрать максимум очков желает каждая команда в РПЛ, только максимум у всех разный и возможности тоже.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 ноября в 18:18
В этом сезоне Ростову сильно сократили бюджет и пришлось продать 6 игроков основы
Поэтому набрать максимум очков и радовать болельщиков игрой вполне подходящая цель для этого сезона
shlomo
shlomo
17 ноября в 18:14
Такие же цели и другие ставят
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 18:14
вот удивил так удивил)))
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