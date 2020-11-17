Осипенко: «Цель „Ростова“ до конца года — набрать максимум очков»

Защитник «Ростова» поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ с «Рубином».

Хорошая команда. Думаю, «Рубин» сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне. Что касается сильных и слабых сторон, то узнаем о них подробнее на разборе перед матчем.

Насколько для меня важно, что меня признали лучшим игроком «Ростова» в октябре? Не могу сказать, что для меня это важно, ведь я просто делаю свою работу. Иногда получается хорошо, иногда не очень. Думаю, что каждый в команде достоин такого признания!

Переход из «Тамбова» в «Ростов» — огромный шаг вперед. С такими игроками и тренерским штабом я только прогрессирую! Уверен, дальше будет больше!

Какие цели команда ставит на концовку года? Набрать максимум очков и стараться радовать болельщиков красивой игрой.