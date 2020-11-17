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В ЦСКА прокомментировали возможный штраф за нарушение санитарных норм

17 ноября 2020, 19:01

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об обращении Роспотребнадзора в суд по итогам матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Мы разбираемся. Неприятная для нас ситуация, так как клуб со своей стороны прикладывает все усилия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на «ВЭБ-Арене». Так, например, мы по собственной инициативе сократили билетную программу до 25% еще когда действовал лимит в 50%. Кроме этого при входе на стадион бесплатно распространяются маски и перчатки, осуществляется бесконтактная термометрия, происходит постоянное оповещение зрителей, как со стороны стюартов, так и с помощью объявлений диктора на стадионе, о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Безусловно в полной мере мы не в состоянии предотвратить нарушение соцдистанции, например, во время празднования болельщиками гола в ворота соперников или когда тот, или иной болельщик снимает маску, несмотря на замечания стюартов. Но согласитесь, что это уже за рамками наших возможностей и компетенции. Тем не менее мы понимаем всю сложность ситуации и превыше всего ставим безопасность и здоровье болельщиков, и поэтому будем неукоснительно следовать требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
17 ноября в 22:12
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    17 ноября в 21:28
    Надо сам РФС штрафовать
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    17 ноября в 20:01, ред.
    По этому же принципу можно штрафовать кого угодно, тот же метрополитен, ежедневно на сотни миллионов, магазины все подряд, потому что покупатели приближаются друг к другу и иногда( о боже 😨) приспускают маски.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 ноября в 19:55
    Штрафовать стало просто очень модно и доходно!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    17 ноября в 19:46
    Из прочитанного вывод один....
    Лучший способ борьбы с несоблюдением соцдистанции - отсутствие голов в ворота соперников...
    Запретить игрокам забивать голы - и всё будет хорошо....
    Cat01
    Cat01
    17 ноября в 19:46
    Сегодня надо быть всем осторожнее
    mihaluch
    mihaluch
    17 ноября в 19:33
    Эти нарушения почти не влияют на распространение эпидемии.
    sv_1969
    sv_1969
    17 ноября в 19:30
    Вот так бывает однако
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    17 ноября в 19:28
    Ничего общего с жадностью свиней, просто решили придраться и срубить денег по-лёгкому
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 ноября в 19:14
    ну тогда это точно заговор))) федун тот вон сразу распознал и начал действовать))))))
    shlomo
    shlomo
    17 ноября в 19:14
    Ситуёвина действительно плохая......нужно с начало разобраться.....:((((
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    17 ноября в 19:02
    Думаю все хорошо организуют.
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