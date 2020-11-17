В ЦСКА прокомментировали возможный штраф за нарушение санитарных норм

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об обращении Роспотребнадзора в суд по итогам матча 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

Мы разбираемся. Неприятная для нас ситуация, так как клуб со своей стороны прикладывает все усилия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на « ВЭБ -Арене». Так, например, мы по собственной инициативе сократили билетную программу до 25% еще когда действовал лимит в 50%. Кроме этого при входе на стадион бесплатно распространяются маски и перчатки, осуществляется бесконтактная термометрия, происходит постоянное оповещение зрителей, как со стороны стюартов, так и с помощью объявлений диктора на стадионе, о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Безусловно в полной мере мы не в состоянии предотвратить нарушение соцдистанции, например, во время празднования болельщиками гола в ворота соперников или когда тот, или иной болельщик снимает маску, несмотря на замечания стюартов. Но согласитесь, что это уже за рамками наших возможностей и компетенции. Тем не менее мы понимаем всю сложность ситуации и превыше всего ставим безопасность и здоровье болельщиков, и поэтому будем неукоснительно следовать требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.