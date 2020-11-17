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Сёмин: «Будущее в „Локомотиве“ у меня есть, но только без Кикнадзе»

17 ноября 2020, 23:09

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин порассуждал о своем возможном возвращении в клуб в будущем.

Будущее в «Локомотиве» у меня есть, но только без генерального директора Кикнадзе. Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет. Что касается моей тренерской карьеры, то всё зависит от того, какое будет предложение. Будет предложение, которое по сердцу и по духу, конечно, я его приму. А если не будет — буду путешествовать, приходить на телевидение, от футбола уходить не буду.

Ранее Сёмин коснулся матча сборной России с Турцией в Лиге Наций и скандального видео Артёма Дзюбы.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
18 ноября в 01:50
ну высказао Гуру от футбола своё частное мнение не более того , " а Васька слушает да ест " ( русская пословица...)
Тага Дага
Тага Дага
18 ноября в 00:39
Ну 73 года..ну сидите да дома,ну Локо играет нормально. ...я не думаю если он был у руля...они сейчас были бы первыми....
Шишанутый
Шишанутый
18 ноября в 00:13
Какое у тебя может быть будущее старпер тебе давно на пенсию пора рыбачить. Локомотив прекрасно без тебя справляется что доказал Николич. Пришол на твое место и только улучшил результаты команды. С Семином были на последнем месте в слабейшей групе против Шальке, Галатасарая и Попту а у Николича на равных бьются с Баварией и Атлетико. Так что отдыхай Семин твое время прошло.
Сухины дети
Сухины дети ответ Faustello (раскрыть)
18 ноября в 00:01
Пусть и меня захватит. Без Сухины результата не будет!
Leha-ha50
Leha-ha50
17 ноября в 23:37
Понятно , что Кикнадзе - фигура временная . Такие самовлюбленные товарищи долго на таких должностях не задерживаются. Рано или поздно они сами себя съедают. Заносчивость, неуважение к коллегам и подчиненным неминуемо приводит к конфликтам. В итоге зазнайку либо увольняют, либо он сам уходит. Пример Смородской еще не стерся из памяти любителей футбола. Кикнадзе совершает те же самые ошибки. Так что Кикнадзе уйдет , но вот когда - это вопрос??? Ведь команда может просто провалиться и все кому то придется начинать сначала, а это нелегко.
Палычу здоровья и терпения. Ждем его в Локо, ведь - это по сути его детище.
Всем здоровья.
Брулин
Брулин
17 ноября в 23:29
Испанцы, Хорваты и Французы не подведите. Всё три матча в прямом эфире смотрю))
Faustello
Faustello
17 ноября в 23:26, ред.
Молодец Шпалыч!!!
Давай к нам в Краснодар!
beefs
beefs
17 ноября в 23:11
надо же никак не успокоится, не пора ли на рыбалку...
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