ГлавнаяНовости

Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

17 ноября 2020, 17:16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о решении не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду после появления в Сети интимного видео с его участием.

Мы дали ему возможность побыть с семьёй, пережить всё это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдёт время. Все успокоятся и, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию.

Ранее Черчесов заявил, что Россия может занять первое место в группе Лиги Наций.

Все новости
Черчесов наиграл на отставку. Но РФС оставит тренера после 6 матчей без побед
Вчера, 10:55Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии44
Черчесов ответил на вопрос об отставке после разгромного поражения
Вчера, 01:19 Комментарии20
Бердыев: «У меня есть предложения, но хочется серьёзных проектов»
18 ноября Комментарии10
Андрей Воронин: «Мне говорят: „Тут Овечкин!“ А я такой: „Кто это?“»
17 ноября Комментарии11
«Спартак» не тренировался с Тедеско 10 дней. Тренер улетел в Германию
16 ноября Комментарии31
Черчесов: «У Турции не будет 50% футболистов, игравших с Хорватией»
14 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергей Зz
Сергей Зz
17 ноября в 23:47
Дайте Дзюбе успокоится! Шею гусю пару раз сломает, нервы в порядок приведет
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ Kuvkil (раскрыть)
17 ноября в 23:41
Видели и Мостового и Карпина и Онопко и Бесчастного тоже. Опозорили Россию на весь мир
CАRLOS
CАRLOS
17 ноября в 22:19
У Черчесова там неустойка побольше чем у Каппело. Это одна причина из-за которой его не пошлют на..
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
17 ноября в 21:38
Черчесову надо было уходить после чемпионата мира,как и Дзюбе.
Kuvkil
Kuvkil
17 ноября в 21:25
Миранчук и Головин - вот будущее сборной, костяк, вокруг которого надо строить. Как раньше Мостовой и Карпин. Наша сборная с таким подбором игроков должна быть выше в рейтинге.
Kuvkil
Kuvkil
17 ноября в 21:16
Кстати без дзюбы даже вдесятером сыграли очень достойно
nikot
nikot
17 ноября в 21:15
Смеются над зюбой,а у него это раз в год бывает,пожалеть надо!
dzvinka
dzvinka
17 ноября в 21:02
"как нормальному человеку"?!)))) ахахаха
значит время было потрачено впустую.
шацк
шацк ответ Denfard (раскрыть)
17 ноября в 20:42
В сборной сейчас, как никогда, много молодых и талантливых игроков, может вы не в курсе, но молодежка вышла на ЧЕ. Черышев плохо сыграл с Молдавией и привез 2 гол с турками, не знаю чем он вам понравился. Завтра, хочу, чтобы сербы выиграли и потом отстранили Черчесова, ведь по сути сборная играет без тренера под управлением дурака, который геройски на домашнем ЧМ обыграл саудитов с египтянами и больше ничего, вообще 0!
шацк
шацк
17 ноября в 20:37
Очень вовремя лишили игрока поддержки, в сборной в гостевых матчах думаю он бы лучше чем дома пережил ситуацию. Лишить сборную основного игрока и бомбардира, мог только 56, коим Стас и является. И он еще надеется до марта остаться у руля? Завтра твой крайний матч контрольный дурик!
makkie
makkie
17 ноября в 20:34
Мы дали ему возможность побыть с семьёй,
___________________________

Ага, только пишут, что его жена Кристина хочет на развод подать!
shur
shur
17 ноября в 20:32
...проверить завтра с утра простыни,поголовно,а вдруг у кого поллюции были,
увольнять к чёрто-ой матери,набрать в сборную геев и кастратов!!!
particular
particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 ноября в 20:20, ред.
Нарост одеревенелости на теле Сборной... Клуб к хирургическому вмешательству, пожалуй, тоже придёт, со временем 🤔
Zivs
Zivs
17 ноября в 20:17
Надеется на короткую память болельщиков? Не выйдет.
nikoladolgov
nikoladolgov
17 ноября в 20:17
Нельзя Дзюбе отдыхать !
Он опять начнет онанизмом заниматься !
Пусть идет мячик пиннать !
протон1
протон1
17 ноября в 20:09
ну шок у него долго будет. ведь у него и родители видели что он делал. и родные те кто завидовал ему сейчас рады такому...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
17 ноября в 20:04
По поводу ампутации возможны два варианта. Какой имеете в виду?
Zimmer
Zimmer
17 ноября в 19:49
Такое не сразу забывается.
Kosmos58
Kosmos58
17 ноября в 19:48
... дали возможность успокоить эрекцию?!.
Denfard
Denfard
17 ноября в 19:43, ред.
Завтра очень серьёзный матч Россия - Сербия Сербы всё сделают, что бы не проиграть России на своём поле. Черкесова нет сборной да её и брать не откуда, один только Черышев подходит по всем показателям для сборной страны. А остальных в утиль на переработку.В стране нет футболистов для сборной нет талантливой молодёжи 17 - 20 лет одни старики тихоходы Дзюба Жирков и остальные ковырялы которые вообще ничего не умеют делать, одна стыдоба. В чемпионате страны 2020 - 2021 РФС должен сразу принять 4 команды с первого дивизиона, а дальше посмотрим время покажет никого не надо с РПЛ выгонять. Дайте командам первого дивизиона окрепнуть года явно не хватает.
cska vperiod
cska vperiod
17 ноября в 19:29
Дали возможность насладиться 74ловом.
rubinovyi2
rubinovyi2
17 ноября в 19:27
Дали время Артемке...,наиграться...)))
viv
viv ответ Antikony (комментарий удален) (раскрыть)
17 ноября в 19:23
Зобнин и Джикия выведут нашу сборную на уровень Браги и Санкт-Галлена.

Оздоев и Караваев выведут нашу сборную на уровень Брюгге и Лейпцига.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ ildar_3871 (раскрыть)
17 ноября в 18:46, ред.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
    17 ноября в 18:27
    Дурачок этот спасителем Отечества считается как бы)))
    ildar_3871
    ildar_3871
    17 ноября в 18:21
    Ситуация успокоится когда Дзюба уйдет с футбола ! Не забудем не простим !
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 ноября в 18:17
    тема не стоит такого активного обсуждения и ажиотажа)))))
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    17 ноября в 18:16
    Зачем пауза: он к этому и шел) Как не поедет чердак, когда зп в 100 раз выше чем у пилота боинга)
    Pashok00786
    Pashok00786
    17 ноября в 18:03
    Там все успокоится если 74ньо прекратит карьеру футболиста(прости господи)...и займется чем нибудь другим ...и исчезнет с ТВ.
    memphis
    memphis
    17 ноября в 18:02
    Дали возможность приручить змею и замуровать пещеру
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100