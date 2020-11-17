Черчесов: «Мы не увольняли Дзюбу, а дали возможность успокоить ситуацию»

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17 ноября 2020, 17:16

Главный тренер сборной России высказался о решении не вызывать нападающего «Зенита» в национальную команду после появления в Сети интимного видео с его участием.

Мы дали ему возможность побыть с семьёй, пережить всё это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдёт время. Все успокоятся и, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию.

Ранее Черчесов заявил, что Россия может занять первое место в группе Лиги Наций.