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Сёмин: «Наверное, Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»

17 ноября 2020, 22:44
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча сборной России в Лиге Наций с Турцией (2:3), а также прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, чьё интимное видео попало в Сеть.

Смотрел матч с Турцией. Наша команда находится на первом месте, и думаю, доведёт этот результат до конца. Считаю, что на исход матча повлияли грубейшие судейские ошибки. Наши футболисты были хорошо мотивированы. Почему Гильерме должен уступить свое место в сборной Сафонову? Он прекрасно играет в чемпионате. Когда Сафонов выиграет конкуренцию, тогда и будет играть.

Сборной России не хватило Дзюбы. Он оказывает давление в штрафной, добавляет остроты в атаке. Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует. Надо всё в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нём. Наверное, он решил отвлечь внимание.

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Все комментарии
valt134
valt134
18 ноября в 06:47
Старый решил подколоть Дзюбинью...
Санчо Панса
Санчо Панса
18 ноября в 05:57
Ага, просто так совпало) Артем взял на себя роль главной персоны последней недели! Какой там Байден? Он еще официально даже не был признан президентом США)
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 00:40
Ну все. Теперь последуют санкции против Дзюбы . В Америку пустят только в наручниках , причем руки должны быть застегнуты за спиной.
praporchik zadov
praporchik zadov
18 ноября в 00:31
Чем бы Дзюба не тешился лишь бы подальше от камеры.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября в 00:20
Кто такие "Трамп" и "Байден"..??
Команды из 2-й бельгийской лиги ??
И почему их показывают по некоторым телевизорам ??
Не знаю из них победил....
Но наши должны обыгрывать сербов...с Дзюбой или без...
за
за
18 ноября в 00:11, ред.
Дзюбу в президенты США?
И в претенденты на Оскара!
Qatar Airways
Qatar Airways
18 ноября в 00:07
- Дедушка Артём, а расскажи нам про свою молодость.
- На чемпионате мира в России меня заметили, но настоящая слава ко мне пришла в ноябре 2020-го.
Caniggia
Caniggia
18 ноября в 00:04
Хоть старый, а с юмором и адекватностью всё в порядке! Молодец Палыч!
mondial18
mondial18
17 ноября в 23:55
Семина надо тренером Дзюбы ставить
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
17 ноября в 23:55
Так как гоняет Дзюба, в сборной гонять некому)
RamonCSKA
RamonCSKA
17 ноября в 23:55
Дзюба теперь и национальный герой Америки
Qatar Airways
Qatar Airways
17 ноября в 23:54, ред.
Дзюбанист уже Беркову обогнал по количеству запросов в поисковике.
LOpp
LOpp
17 ноября в 23:42, ред.
Не знаю на что там Дзюба повлиял, но лично я ещё в октябре принял участие в выборах президента США на сайте Госуслуг.


Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 ноября в 23:36
Смех-смехом ,но я удивляюсь - как же люди иногда умудряются сами себе поднагадить в жизни !!!! Видимо видео с Азмуном человека ничему не научило !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Red October (раскрыть)
17 ноября в 23:36, ред.
Не на год вперед, а во веки веков не отмоются .......дзюба дал Имя зениту навсегда. Из рода в род люди будут передовать былины"славного флагмана " нашего футбола.
протон1
протон1
17 ноября в 23:34
в натуррреее) Сёмин как всегда прав. можно было и выпустить дзюбу. забей он гол . возможно он вытащил бы сборную. и все уладилось
Faustello
Faustello ответ Брулин (раскрыть)
17 ноября в 23:24
Вместо "варежки" подставить "яички" и будет хорошо)))
Red October
Red October
17 ноября в 23:22
Скорее москалей решил порадовать - повод для зубоскаливания на год вперёд!
ildar_3871
ildar_3871
17 ноября в 23:21
Трамп тут не причем , Дзюба болен !
alexgurzan
alexgurzan ответ Footbolista (раскрыть)
17 ноября в 23:16
.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Footbolista (раскрыть)
17 ноября в 23:16
Причём беспардонно !
Сантус
Сантус
17 ноября в 23:11
я думаю, в МИДе Шпалыч бы прижился...)
Footbolista
Footbolista
17 ноября в 23:08
Дзюба со своим хозяйством вмешался в американские выборы...
Footbolista
Footbolista
17 ноября в 23:06
Дзюба выразил свое отношение к выборам в США...
zooveterinar
zooveterinar
17 ноября в 23:01
Когда о дзюбе говорят,это еще ладно, всетаки забивает,а вот про кокошу одно время мусолили вобще непонятно,разговор не очем!!! Хотя с пеналя забил!!
Брулин
Брулин
17 ноября в 22:58
"Варежки сними" - сказал Юрий Палыч, увидев уединившегося с телефоном на тренировке Дзюбу.
edubokom
edubokom
17 ноября в 22:56
Вот это ййесс!!! Молодца!
beefs
beefs
17 ноября в 22:56
наши футболисты в последнее время стали все чаще привлекать к себе внимание, но чаще не в лучшую сторону...
Zenit_84
Zenit_84
17 ноября в 22:54
Он даже не думал об этом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 22:54
Лучше и не скажешь! Юморист!
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