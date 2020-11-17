Сёмин: «Наверное, Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от матча сборной России в Лиге Наций с Турцией (2:3), а также прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» , чьё интимное видео попало в Сеть.

Смотрел матч с Турцией. Наша команда находится на первом месте, и думаю, доведёт этот результат до конца. Считаю, что на исход матча повлияли грубейшие судейские ошибки. Наши футболисты были хорошо мотивированы. Почему Гильерме должен уступить свое место в сборной Сафонову? Он прекрасно играет в чемпионате. Когда Сафонов выиграет конкуренцию, тогда и будет играть.

Сборной России не хватило Дзюбы. Он оказывает давление в штрафной, добавляет остроты в атаке. Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует. Надо всё в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нём. Наверное, он решил отвлечь внимание.