Ловрен: «Если бы Рог не был удалён, думаю, мы бы победили Португалию»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии прокомментировал поражение от Португалии (2:3) в матче Лиги Наций.

Мне очень жаль. Мы отдали на поле все силы, которые только могли. Наши усилия могли бы быть вознаграждены ничьей.

Мы слышали о результате игры в Париже (Прим. — Франция победила Швецию 4:2). Здорово, что мы остаёмся в этом дивизионе, но то, что мы проиграли — это нехорошо.

Если оценить всё произошедшее сегодня, это был хороший матч для нас. Если бы Рог не получил красную карточку, я думаю, мы бы одержали победу.