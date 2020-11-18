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Ловрен: «Если бы Рог не был удалён, думаю, мы бы победили Португалию»

18 ноября 2020, 07:22
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал поражение от Португалии (2:3) в матче Лиги Наций.

Мне очень жаль. Мы отдали на поле все силы, которые только могли. Наши усилия могли бы быть вознаграждены ничьей.

Мы слышали о результате игры в Париже (Прим. — Франция победила Швецию 4:2). Здорово, что мы остаёмся в этом дивизионе, но то, что мы проиграли — это нехорошо.

Если оценить всё произошедшее сегодня, это был хороший матч для нас. Если бы Рог не получил красную карточку, я думаю, мы бы одержали победу.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ Zenit_84 (раскрыть)
18 ноября в 11:35
Значит удалили ни за что? Серьёзно?
Zenit_84
Zenit_84
18 ноября в 11:03
Помогли португальцам удалением
SHMEL
SHMEL
18 ноября в 08:01
В первом тайме хорваты выглядели очень уверенно .
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 07:54
Хорватия снова становится средненькой сборной.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 07:30, ред.
А если бы Ловрен не совершил ляп - удержали бы ничью. Но он об этом ни слова. Правда вратарь был соучастником.
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