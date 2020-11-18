Энрике: «Германия привезла лучший состав»

Главный тренер сборной Испании прокомментировал разгромную победу над Германией (6:0) в матче Лиги Наций.

Что ж, игра сложилась великолепно. Каждый игрок внёс свой весомый вклад в результат.

Германия привезла лучший состав, и я думаю, что мы с самого начала показывали очень хорошую игру сегодня. Считаю, это был один из лучших и наиболее совершенных матчей сборной Испании.

В предыдущих матчах мы тоже выглядели превосходно, но не были вознаграждены за это. Будет здорово сыграть в полуфинале Лиги Наций.

Эти парни могут достойно представлять Испанию. У нас есть группа из 30 футболистов, показывающих очень хорошую игру. Наши форварды очень способны, и я бы хотел, чтобы у нас был игрок, забивающий много мячей, но сегодня голы забивали разные футболисты.