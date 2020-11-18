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Энрике: «Германия привезла лучший состав»

18 ноября 2020, 07:11
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал разгромную победу над Германией (6:0) в матче Лиги Наций.

Что ж, игра сложилась великолепно. Каждый игрок внёс свой весомый вклад в результат.

Германия привезла лучший состав, и я думаю, что мы с самого начала показывали очень хорошую игру сегодня. Считаю, это был один из лучших и наиболее совершенных матчей сборной Испании.

В предыдущих матчах мы тоже выглядели превосходно, но не были вознаграждены за это. Будет здорово сыграть в полуфинале Лиги Наций.

Эти парни могут достойно представлять Испанию. У нас есть группа из 30 футболистов, показывающих очень хорошую игру. Наши форварды очень способны, и я бы хотел, чтобы у нас был игрок, забивающий много мячей, но сегодня голы забивали разные футболисты.

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mihaluch
mihaluch
18 ноября в 07:40
Да немцы для профилактики по 250 граммов шнапса приняли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 07:30
Да герои вы, никто не спорит.
Так бывает, что у одной команды игра идет, а у второй завал.. И тут не зависит, какой состав или статус у сборной. Разгромно проигрывали и чемпионы мира, и Европы. У многих на памяти наш матч с Португалией, когда у портов залетало все, причем впритирку со штангами и девятками.
И кто знает, может, на месте Германии на следующий год окажется Россия. Не хотелось бы смотреть такое жесткое порно.
Но сегодня все узнаем...
25процентный клоун
25процентный клоун
18 ноября в 07:29
Энрике топ тренер
beefs
beefs
18 ноября в 07:21
что поделать бывает и такое...
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