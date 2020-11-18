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Сантуш: «Мы были сильнее Хорватии, но должны быть намного сильнее»

18 ноября 2020, 08:00
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия2 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Хорватией (3:2) в матче Лиги Наций.

В первом тайме мы снова испытывали большой дефицит интенсивности. Вторую половину встречи мы начали куда энергичнее, выигрывая подборы, ведь матчи выигрываются в том числе и таким образом.

Мы повели 2:1, но затем снова замедлили темп и позволили Хорватии забить гол в меньшинстве. В итоге мы победили, и это была заслуженная победа, потому что были сильнее, но мы должны быть намного сильнее.

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Gahi
Gahi
18 ноября в 08:03
Раз победили значит были сильнее.
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