Классон: «Франция не создала много моментов, но была предельно эффективна»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции прокомментировал поражение от Франции (2:4) и вылет своей команды из элитного дивизиона Лиги Наций.

Всё очень хорошо начиналось. И я не думаю, что Франция создала много моментов. Однако у них классная команда, которая реализовала свои моменты. Они предельно эффективны в штрафной соперника, особенно на контратаках.

Они очень быстро сравняли счёт. Казалось, что у нас всё под контролем, пока они не сделали счёт 1:1, а затем 2:1. Швеция предприняла хорошую попытку, но этого оказалось недостаточно.

Мы знали, что Португалия выиграла 3:2, и что нам нужно сравнять счёт, чтобы обойти Хорватию. Нам почти удалось, но вместо этого мы пропустили ещё один мяч. Было ощущение, что Франция дрогнула. Жаль, что мы не смогли сделать счёт 3:3.