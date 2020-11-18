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Классон: «Франция не создала много моментов, но была предельно эффективна»

18 ноября 2020, 07:39
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон прокомментировал поражение от Франции (2:4) и вылет своей команды из элитного дивизиона Лиги Наций.

Всё очень хорошо начиналось. И я не думаю, что Франция создала много моментов. Однако у них классная команда, которая реализовала свои моменты. Они предельно эффективны в штрафной соперника, особенно на контратаках.

Они очень быстро сравняли счёт. Казалось, что у нас всё под контролем, пока они не сделали счёт 1:1, а затем 2:1. Швеция предприняла хорошую попытку, но этого оказалось недостаточно.

Мы знали, что Португалия выиграла 3:2, и что нам нужно сравнять счёт, чтобы обойти Хорватию. Нам почти удалось, но вместо этого мы пропустили ещё один мяч. Было ощущение, что Франция дрогнула. Жаль, что мы не смогли сделать счёт 3:3.

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КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 10:01
Случилось то, что и должно было случиться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 07:55
Не вылезая из лифта, назад, на свое место...
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 07:49
Франция всегда эффективна.
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