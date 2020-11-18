Жиру: «Я привык к критике. Она делает меня сильнее»

Нападающий «Челси» и сборной Франции прокомментировал победу над Швецией (4:2) в матче Лиги Наций и ответил на критику в свой адрес. Отметим, что 34-летний форвард отличился дублем в ворота шведской команды.

У нас было много сожалений и разочарований, в том числе и на индивидуальном уровне, после матча с Финляндией. Мы хотели извлечь урок из этой игры, и нам удалось отреагировать в матче с Португалией, доминируя и одержав заслуженную победу.

Я не чувствовал, что мщу [своим критикам]. Я привык к тому, что меня критикуют, это история всей моей карьеры. Но критика делает меня сильнее. Я не испытываю проблем с ней.