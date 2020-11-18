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Жиру: «Я привык к критике. Она делает меня сильнее»

18 ноября 2020, 07:50
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 2Логотип футбольный клуб ШвецияШвецияМатч завершен

Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал победу над Швецией (4:2) в матче Лиги Наций и ответил на критику в свой адрес. Отметим, что 34-летний форвард отличился дублем в ворота шведской команды.

У нас было много сожалений и разочарований, в том числе и на индивидуальном уровне, после матча с Финляндией. Мы хотели извлечь урок из этой игры, и нам удалось отреагировать в матче с Португалией, доминируя и одержав заслуженную победу.

Я не чувствовал, что мщу [своим критикам]. Я привык к тому, что меня критикуют, это история всей моей карьеры. Но критика делает меня сильнее. Я не испытываю проблем с ней.

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VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 08:50
сам придумал или чёрные братья подсказали?)))))
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 08:13
Без критики и жизнь скучная.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 07:52
Очень верные слова...
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