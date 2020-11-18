Торрес: «Невероятно счастлив оформить хет-трик в матче с Германией»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании прокомментировал свой хет-трик в матче против Германии (6:0) в рамках Лиги Наций.

Мы в восторге от нашего нынешнего состава и того, как всё складывается.

Думаю, любой футболист мечтает оформить хет-трик за Испанию. Я невероятно счастлив, что сделал это в таком важном матче и помог своей команде.

Мы с первых минут захватили инициативу и просто не давали Германии играть. Мы полностью выключили их из борьбы.