ГлавнаяНовости

Торрес: «Невероятно счастлив оформить хет-трик в матче с Германией»

18 ноября 2020, 07:28
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал свой хет-трик в матче против Германии (6:0) в рамках Лиги Наций.

Мы в восторге от нашего нынешнего состава и того, как всё складывается.

Думаю, любой футболист мечтает оформить хет-трик за Испанию. Я невероятно счастлив, что сделал это в таком важном матче и помог своей команде.

Мы с первых минут захватили инициативу и просто не давали Германии играть. Мы полностью выключили их из борьбы.

Все новости
Ракитич: «Месси — номер один в футболе»
Сегодня, 03:54 Комментарии7
Падоин: «Фаворитами в Серии А остаются „Ювентус“ и „Интер“»
Вчера, 16:01 Комментарии4
Хассельбайнк порекомендовал «Челси» подписать защитника «Лестера»
Вчера, 15:52 Комментарии3
Лукаку: «Хочу помочь Эриксену адаптироваться в „Интере“»
Вчера, 15:35 Комментарии2
«Манчестер Юнайтед» собирается зимой выкупить Упамекано
Вчера, 14:38 Комментарии3
Аббьяти считает, что «Милан» и «Наполи» могут побороться за Скудетто
Вчера, 14:07 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме ответ nubom (раскрыть)
18 ноября в 09:48, ред.
кроме Иосифа Джугашвили никто в голову не приходит )
хотя возможно кто нибудь из Австро -Венгров
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 08:55
И как они могли проиграть Украине?
nubom
nubom
18 ноября в 08:03
Интересно, а кому-нибудь еще в мире это удавалось?....
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 07:54
Просто красавчик!
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 07:30
это на всю жизнь запомнитца))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100