Обрадович: «Когда я был в „Локомотиве“, я не любил Сёмина»

Бывший футболист «Локомотива» Милан Обрадович прокомментировал увольнение Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
Не знаю почему, но в «Локомотиве» уже много лет возникают ситуации, которых нет в других клубах. То с тренерами, то с президентами. Кто-то мешает одним, кто-то другим. Когда я был в «Локомотиве», я не любил Сёмина, потому что не играл, но тогда я был футболистом. Теперь я тренер, и Палыча очень уважаю. Понимаю, как он помог мне, поэтому благодарен ему. Жаль, что в молодости я этого не осознавал.
Он несколько лет подряд выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов, но очевидно, что какая-то группа людей в клубе захотела что-то новое, свежее. Я знал, что в «Локомотиве» такое возможно, поэтому сюрпризом это не стало. Слежу за «Локо», болею за команду (при любом тренере), радуюсь ее успехам и хочу, чтобы там было поменьше перестановок и побольше стабильности.
Как игрок Обрадович был слабенький, тем более тогда собралась отличная команда с лучшей обороной в России на тот момент. В сезоне 2002 вообще пропустили 14 мячей, что в два раза меньше чем преследователи. Так, что Обрадович был просто неконкурентно способен.
Пусть хоть тренер из него получится хороший, удачи!
Как игрок Обрадович был слабенький, тем более тогда собралась отличная команда с лучшей обороной в России на тот момент. В сезоне 2002 вообще пропустили 14 мячей, что в два раза меньше чем преследователи. Так, что Обрадович был просто неконкурентно способен.
Пусть хоть тренер из него получится хороший, удачи!