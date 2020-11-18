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Обрадович: «Когда я был в „Локомотиве“, я не любил Сёмина»

18 ноября 2020, 10:10

Бывший футболист «Локомотива» Милан Обрадович прокомментировал увольнение Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

Не знаю почему, но в «Локомотиве» уже много лет возникают ситуации, которых нет в других клубах. То с тренерами, то с президентами. Кто-то мешает одним, кто-то другим. Когда я был в «Локомотиве», я не любил Сёмина, потому что не играл, но тогда я был футболистом. Теперь я тренер, и Палыча очень уважаю. Понимаю, как он помог мне, поэтому благодарен ему. Жаль, что в молодости я этого не осознавал.

Он несколько лет подряд выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов, но очевидно, что какая-то группа людей в клубе захотела что-то новое, свежее. Я знал, что в «Локомотиве» такое возможно, поэтому сюрпризом это не стало. Слежу за «Локо», болею за команду (при любом тренере), радуюсь ее успехам и хочу, чтобы там было поменьше перестановок и побольше стабильности.

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 ноября в 14:30
Ну это понятный постоянно конфликтный самопиарщик семин только пастве своей нравится
kolpankolpan
kolpankolpan
18 ноября в 11:32
Уберут мужиков из Локо и дадут вам Женщщину. Которая порулить пожелает рукой правдивой. Будете радоваться дополнительно к тому что есть. Ждите когда у рельсовых олигархш гонор возобладает над реальностями.
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 11:30
это всё очень индивидуально)))
Я на стреме
Я на стреме
18 ноября в 10:50, ред.
а я любил Сёмина в Локомотиве.....и Локомотив в Сёмине
Байкал-38
Байкал-38
18 ноября в 10:50
А мы много и не требуем. Уберите Мещерякова и Кикнадзе!
Как игрок Обрадович был слабенький, тем более тогда собралась отличная команда с лучшей обороной в России на тот момент. В сезоне 2002 вообще пропустили 14 мячей, что в два раза меньше чем преследователи. Так, что Обрадович был просто неконкурентно способен.
Пусть хоть тренер из него получится хороший, удачи!
drug01
drug01
18 ноября в 10:19
Вот как бывает часто
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