Обрадович: «Когда я был в „Локомотиве“, я не любил Сёмина»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды.

Не знаю почему, но в «Локомотиве» уже много лет возникают ситуации, которых нет в других клубах. То с тренерами, то с президентами. Кто-то мешает одним, кто-то другим. Когда я был в «Локомотиве», я не любил Сёмина, потому что не играл, но тогда я был футболистом. Теперь я тренер, и Палыча очень уважаю. Понимаю, как он помог мне, поэтому благодарен ему. Жаль, что в молодости я этого не осознавал.

Он несколько лет подряд выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов, но очевидно, что какая-то группа людей в клубе захотела что-то новое, свежее. Я знал, что в «Локомотиве» такое возможно, поэтому сюрпризом это не стало. Слежу за «Локо», болею за команду (при любом тренере), радуюсь ее успехам и хочу, чтобы там было поменьше перестановок и побольше стабильности.