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Черчесов: «Моя работа в сборной с вратарями невидимая, видимая — у Стауче»

18 ноября 2020, 12:10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе наставника Гинтараса Стауче, который занимается подготовкой вратарей.

Мы люди, которые для начала собрались делать дело. А потом это уже переходит в дружбу, что становится плюсом. Моя роль в работе с вратарями? Если в шутку, то не мешать. Если серьезно, то моя работа невидимая, а видимая — у Стауче. Он отвечает за команду в команде, как мы говорим. Он литовец, этим всё сказано. Нордический характер, целеустремленный, впитывающий. Он поиграл в нескольких странах, в том числе в Германии. Говорит хорошо на турецком, немецком, английском.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что национальная команда может занять первое место в группе Лиги Наций.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 00:45
Как знать, как знать???
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 00:06
Все ждёшь провала сборной, этой сборной? Пойми, убери Стасика и ни чего не изменится, ги в нем дело.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 ноября в 23:54
Все ждешь триумфа??? Ну - ну!!!
За адекватность
За адекватность
18 ноября в 13:21
"Нордический характер, целеустремленный, впитывающий." О как. "Истинный ариец, беспощаден к врагам рейха, отличный семьянин, связей, порочащих его, не имел." И что немаловажно для тренера вратарей сборной России: "Говорит хорошо на турецком, немецком, английском."
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
18 ноября в 12:51
Не придется переобуваться , я босиком смотрю.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 12:30
Будет ничья!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 ноября в 12:25
Посмотрю сегодня как переобуваться будете после очередного триумфа Стаса
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 12:13
Вся работа твоя невидимая.
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