Черчесов: «Моя работа в сборной с вратарями невидимая, видимая — у Стауче»

Главный тренер сборной России рассказал о работе наставника Гинтараса Стауче, который занимается подготовкой вратарей.

Мы люди, которые для начала собрались делать дело. А потом это уже переходит в дружбу, что становится плюсом. Моя роль в работе с вратарями? Если в шутку, то не мешать. Если серьезно, то моя работа невидимая, а видимая — у Стауче. Он отвечает за команду в команде, как мы говорим. Он литовец, этим всё сказано. Нордический характер, целеустремленный, впитывающий. Он поиграл в нескольких странах, в том числе в Германии. Говорит хорошо на турецком, немецком, английском.