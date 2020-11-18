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Федун: «Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков»

18 ноября 2020, 11:22

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к легендарному тренеру красно-белых Константину Бескову в день его столетия.

Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова — одной из главных легенд клуба. Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился.

Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня! Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича.

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ DEIVID (раскрыть)
18 ноября в 19:28
Я уже услышал твое мнение, спасибо))
DEIVID
DEIVID ответ Faustello (раскрыть)
18 ноября в 19:27
Да постоянно забрасывает, каждый сезон одни и те же ошибки. И лицо глупое когда пропускает, видимо, не в состоянии одуплить как мяч залетел от него в ворота.
Faustello
Faustello ответ DEIVID (раскрыть)
18 ноября в 19:06, ред.
Во первых, орут не болелы Краснодара, а эГсперты и прочие.
Во вторых, у Сафонова нет никаких извечных забросов, да иногда у него бывают ошибки, он и сам об этом говорит когда совершает.
В третьих, у Матвея отнюдь не глупое выражение лица, впрочем по интервью видно что он не по годам мудрый чел.
Но твоё мнение тоже интересно послушать, ради многополярности так сказать!))
DEIVID
DEIVID ответ Faustello (раскрыть)
18 ноября в 18:59
Я его и не считаю талантливым.
Это же вы орёте, что Сафонов талант с его вечными забросами в свои ворота, а потом только его глупое выражение лица с полным непониманием как мяч залетел в ворота.
Faustello
Faustello ответ DEIVID (раскрыть)
18 ноября в 18:42
Получше чем пакши Максименки)))
DEIVID
DEIVID ответ Faustello (раскрыть)
18 ноября в 18:11
У него и до сборной кружевные ручонки были.
Faustello
Faustello ответ DEIVID (раскрыть)
18 ноября в 17:53
В сборной пообщался со спартачами и заразился))
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
18 ноября в 17:52
Да, неумехи, то ли дело спартачи))
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
18 ноября в 15:01
Жаль, что сейчас спартак не игрой получает чемпионские звания.
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
18 ноября в 14:48, ред.
    ДСА
    ДСА
    18 ноября в 14:41
    Тренер был действительно отличный.
    DEIVID
    DEIVID ответ Faustello (раскрыть)
    18 ноября в 14:17
    А мне Сафонов понравился в матче с Челси, со своими кружевными руками.
    makkie
    makkie ответ Faustello (раскрыть)
    18 ноября в 13:21
    Даа, Смольников с Уткиным против Челси знатно ныряли, жаль судьи не оценили их пируэты :))))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    18 ноября в 13:07, ред.
    Всё, что остаётся спартачам - это греть себя тёплыми воспоминаниями, в сто раз их преукрашивая
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 ноября в 12:38
    В книге "Невозможный Бесков" автор довольно таки подробно описывает и характер, и пристрастия, и слабости тренера. Главной мыслью, насколько я помню, было то , что Бесков очень любил начинать все сначала . Он без сожаления разрушал все что сам построил и начинал все создавать заново. Вот потому то за восемь лет в Спартаке , он всего два раза был чемпионом, хотя мог это сделать гораздо больше раз. И его кружевной футбол ни чем не выделялся на фоне остальных . Красиво играли киевляне, минчане, "Днепр", Зенит. Так что все эти выдуманные самими спартаковцами кружева были обычной комбинационной игрой. Да и "кружева" эти на табло не повесишь.
    Хорошая команда была при Бескове, но и другие были не хуже.
    Всем здоровья.
    за
    за ответ Я на стреме (раскрыть)
    18 ноября в 12:35
    Это про Украину.
    Faustello
    Faustello ответ Я на стреме (раскрыть)
    18 ноября в 12:05
    И кружевные нырки)))
    Я на стреме
    Я на стреме
    18 ноября в 11:34
    а потом и сами не поняли, как поменяли кружевной футбол на кружевные трусы
    drug01
    drug01
    18 ноября в 11:24
    Это футбол супер
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