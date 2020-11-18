Черданцев: «У сборной России есть все шансы рассчитывать на победу»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал предстоящий матч Сербия — Россия в Лиге Наций.
Командам нужно играть. Сербам — чтобы не вылететь в третий дивизион. России — чтобы занять первое место и перейти в высшую группу. Думаю, что матч с Турцией обнадежил. При равных составах Россия смотрелась даже предпочтительнее. Турцию вообще не было видно на поле. Создавали моменты, забили. Более того, играя вдесятером, забили еще. Россия выглядела в целом очень неплохо.
Думаю, что у россиян есть все шансы рассчитывать на победу. Сербы не попали на чемпионат Европы. Понятно, что остаться во втором дивизионе Лиги Наций — важная задача. Но вряд ли сербы будут из кожи вон лезть, чтобы эту победу добыть. Тем более что у них не все хорошо с игрой и периодически возникают игровые проблемы. Мне очень нравится вариант с обменом голами. Россия вполне может претендовать как минимум на гол, игра у нее действительно получалась. Но и сербам нужно выигрывать. Полагаю, голы в обе стороны должны быть.
1 поражение и то в меньшинстве...на чужом поле...вполне допустимо...
Понятно не весть какой турнир чтоб жилы рвать...да и отсутствие Головина,Марио,Дзюбы и пр...сказывается...
Единственное что...это хотелось бы чтоб Игорь возобновил карьеру в сборной...
Как ни крути а лучшего кипера у нас нет...и наверно не скоро будет....ибо Сафонов ещё молод и нестабилен....лет так через 3-5 - да...наступит его время....а сейчас желательно чтоб Акинфеев вернулся...за месяц или 2 до ЧЕ....
1 поражение и то в меньшинстве...на чужом поле...вполне допустимо...
Понятно не весть какой турнир чтоб жилы рвать...да и отсутствие Головина,Марио,Дзюбы и пр...сказывается...
Единственное что...это хотелось бы чтоб Игорь возобновил карьеру в сборной...
Как ни крути а лучшего кипера у нас нет...и наверно не скоро будет....ибо Сафонов ещё молод и нестабилен....лет так через 3-5 - да...наступит его время....а сейчас желательно чтоб Акинфеев вернулся...за месяц или 2 до ЧЕ....
Ладно, попутного ветра в %... ;)
Ладно, попутного ветра в %... ;)
А от неча делать почитал таки правила. Цитирую: "4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 30 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! "
Ну, раз тебе разрешён, то и флаг в руки...
А от неча делать почитал таки правила. Цитирую: "4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 30 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! "
Ну, раз тебе разрешён, то и флаг в руки...
Взял и сглазил нашу сборную - теперь не видать победы над Сербией как своих ушей (((
Взял и сглазил нашу сборную - теперь не видать победы над Сербией как своих ушей (((