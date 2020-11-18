Черданцев: «У сборной России есть все шансы рассчитывать на победу»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал предстоящий матч Сербия — Россия в Лиге Наций.

Командам нужно играть. Сербам — чтобы не вылететь в третий дивизион. России — чтобы занять первое место и перейти в высшую группу. Думаю, что матч с Турцией обнадежил. При равных составах Россия смотрелась даже предпочтительнее. Турцию вообще не было видно на поле. Создавали моменты, забили. Более того, играя вдесятером, забили еще. Россия выглядела в целом очень неплохо.

Думаю, что у россиян есть все шансы рассчитывать на победу. Сербы не попали на чемпионат Европы. Понятно, что остаться во втором дивизионе Лиги Наций — важная задача. Но вряд ли сербы будут из кожи вон лезть, чтобы эту победу добыть. Тем более что у них не все хорошо с игрой и периодически возникают игровые проблемы. Мне очень нравится вариант с обменом голами. Россия вполне может претендовать как минимум на гол, игра у нее действительно получалась. Но и сербам нужно выигрывать. Полагаю, голы в обе стороны должны быть.