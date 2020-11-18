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Черданцев: «У сборной России есть все шансы рассчитывать на победу»

18 ноября 2020, 09:18
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал предстоящий матч Сербия — Россия в Лиге Наций.

Командам нужно играть. Сербам — чтобы не вылететь в третий дивизион. России — чтобы занять первое место и перейти в высшую группу. Думаю, что матч с Турцией обнадежил. При равных составах Россия смотрелась даже предпочтительнее. Турцию вообще не было видно на поле. Создавали моменты, забили. Более того, играя вдесятером, забили еще. Россия выглядела в целом очень неплохо.

Думаю, что у россиян есть все шансы рассчитывать на победу. Сербы не попали на чемпионат Европы. Понятно, что остаться во втором дивизионе Лиги Наций — важная задача. Но вряд ли сербы будут из кожи вон лезть, чтобы эту победу добыть. Тем более что у них не все хорошо с игрой и периодически возникают игровые проблемы. Мне очень нравится вариант с обменом голами. Россия вполне может претендовать как минимум на гол, игра у нее действительно получалась. Но и сербам нужно выигрывать. Полагаю, голы в обе стороны должны быть.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября в 14:17, ред.
Россия несомненно самая сильная команда в группе...
1 поражение и то в меньшинстве...на чужом поле...вполне допустимо...
Понятно не весть какой турнир чтоб жилы рвать...да и отсутствие Головина,Марио,Дзюбы и пр...сказывается...

Единственное что...это хотелось бы чтоб Игорь возобновил карьеру в сборной...
Как ни крути а лучшего кипера у нас нет...и наверно не скоро будет....ибо Сафонов ещё молод и нестабилен....лет так через 3-5 - да...наступит его время....а сейчас желательно чтоб Акинфеев вернулся...за месяц или 2 до ЧЕ....
rubinovyi2
rubinovyi2
18 ноября в 12:18
Ну и словоблуд же ты...)))
Caniggia
Caniggia
18 ноября в 11:56
Не устал Чердак лизать усатому чабану?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 ноября в 11:32
Какой блат,я живу в Казахстане,5 лет сюда захожу и только в этом году зарегистрировался!
Goger90
Goger90
18 ноября в 11:13
Ну зачем!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 ноября в 11:08
Ну дак я же ж и говорю, блат имеется ;)
Ладно, попутного ветра в %... ;)
LAISMEN
LAISMEN
18 ноября в 11:06
В лиге А к сожалению выше головы не прыгнешь
galem72
galem72
18 ноября в 11:02
После смены арбитров — определённо! ))
Pendushkin
Pendushkin
18 ноября в 11:02
Шансы то есть, как всегда, но рассчитывать не стоит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 ноября в 11:01
Успею,я буду очень стараться!😉
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 ноября в 10:59
Можешь привет из трёх слов передавать, иначе не успеешь...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 ноября в 10:54
Хорошо,раз такое дело,обещаю писать коментарии из трёх слов и в конце предложения буду передовать тебе привет,тыж не против?😜
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 ноября в 10:42, ред.
Вот я и говорю, что для некоторых правила не правила. Ладно, пользуйся...

А от неча делать почитал таки правила. Цитирую: "4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 30 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! "
Ну, раз тебе разрешён, то и флаг в руки...
bacek15
bacek15
18 ноября в 10:32, ред.
Вопрос. Нужно ли переходить сборной России в лигу А? Может скромные победы пока лучше, чем со звонким треском поражения? ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 ноября в 10:31
Узбагойся,всё в пределах правил!
Faustello
Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
18 ноября в 10:25
))) Как метко!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 ноября в 10:11
Уважаемый, имеется блат среди модераторов? Постоянно первый комментарий из двух слов, и не удаляют. Некрасиво по отношению к другим конкурсантам...
nubom
nubom
18 ноября в 10:06
Как я понял: наши шансы предпочтительнее, потому что забъем один гол...
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
18 ноября в 10:01
главное в душе быть победителем ))))))))))))
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 10:00
пусть на счетах попробуют))точнее расчет будет)))
makkie
makkie
18 ноября в 09:59
Ну что ты будешь делать!
Взял и сглазил нашу сборную - теперь не видать победы над Сербией как своих ушей (((
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 09:53
Нам не надо переходить в лигу А не готовы.
beefs
beefs
18 ноября в 09:48
Шансы то есть...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 ноября в 09:44
Заголовок и "яркая" болтовня, ничего не имеют общего.
STVA 1
STVA 1
18 ноября в 09:34
Чердак ещё тот....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 ноября в 09:32
Он не отвечаем за результат, потому может и поболтать.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 ноября в 09:31
Наверное долго думал, прежде чем до думался до такого.
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
18 ноября в 09:29, ред.
Он "сейчас закончил вообще все")...
particular
particular
18 ноября в 09:24, ред.
После расклада Черданцева, сама игра просто потеряла смысл и интригу..:)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 09:24
Только победа
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