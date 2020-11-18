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Полузащитник «Шахтёра» рассказал о несостоявшемся переходе в «Ман Сити»

18 ноября 2020, 13:28

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» хотел подписать меня, я встретился с их представителями, но, к сожалению, этот трансфер не состоялся.

Европейские клубы не считают израильскую лигу сильной [Соломон выступал за «Маккаби» Петах-Тикву], поэтому они не покупают игроков израильской лиги за большие деньги. Владелец клуба потребовал огромную сумму, он хотел выручить с моей продажи 5 млн евро, а потом, когда он услышал, что это «Манчестер Сити», он захотел 10 млн евро.

После этого я перешёл в «Шахтёр». Я наслаждаюсь временем в этом клубе, мне всего 21 год, но однажды я окажусь в одной из лучших лиг мира.

Напомним, что Соломон выступает за «Шахтёр» с января 2019 года.

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Все комментарии
drug01
drug01
18 ноября в 13:43
Жаль что не состоялся!!!!
shlifen
shlifen
18 ноября в 13:40
У Шахтёра, видимо, предубеждений по поводу лиги не было - лишь бы игрок устраивал. Плюс Шахтёр заработал себе репутацию клуба, который прокачивает игроков и перепродаёт их в клубы рангом повыше. Поэтому и игроки охотно к ним идут, и результаты вполне себе приличные показывают... По тем играм что видел, Саломон весьма талантливый и взрывной вингер, а если за 5 миллионов, то ещё и не дорого обошёлся... =))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 13:33
Почему не начислили 30 очков?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 13:30
Лига Израиля отстой
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