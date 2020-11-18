Полузащитник «Шахтёра» рассказал о несостоявшемся переходе в «Ман Сити»

Полузащитник «Шахтёра» рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» хотел подписать меня, я встретился с их представителями, но, к сожалению, этот трансфер не состоялся.

Европейские клубы не считают израильскую лигу сильной [Соломон выступал за «Маккаби» Петах-Тикву], поэтому они не покупают игроков израильской лиги за большие деньги. Владелец клуба потребовал огромную сумму, он хотел выручить с моей продажи 5 млн евро, а потом, когда он услышал, что это «Манчестер Сити», он захотел 10 млн евро.

После этого я перешёл в «Шахтёр». Я наслаждаюсь временем в этом клубе, мне всего 21 год, но однажды я окажусь в одной из лучших лиг мира.