Хашиг заплатит 100 тыс. рублей за слова о продажном судействе

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг получил штраф за свои высказывания.
После матча 12-го тура РПЛ (1:3) Хашиг заявил, что победу красно-белым принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова».
Приняли решение оштрафовать Хашига на 100 тысяч рублей за его высказывания про судейство после матча со «Спартаком».
Вот уж скоро Новый Год!!!
Чтобы сказочно бухнуть,
Кого то надо штрафануть!!!
Вот уж скоро Новый Год!!!
Чтобы сказочно бухнуть,
Кого то надо штрафануть!!!