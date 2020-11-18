Хашиг заплатит 100 тыс. рублей за слова о продажном судействе

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18 ноября 2020, 16:13

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг получил штраф за свои высказывания.

После матча 12-го тура РПЛ (1:3) Хашиг заявил, что победу красно-белым принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова».