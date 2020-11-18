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Хашиг заплатит 100 тыс. рублей за слова о продажном судействе

18 ноября 2020, 16:13

Член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг получил штраф за свои высказывания.

После матча 12-го тура РПЛ (1:3) Хашиг заявил, что победу красно-белым принесли «предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова».

Приняли решение оштрафовать Хашига на 100 тысяч рублей за его высказывания про судейство после матча со «Спартаком».

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Charismatic
Charismatic
18 ноября в 20:46
"генеральный директор «Краснодара» Влашимир Хашиг"
Брулин
Брулин
18 ноября в 18:54
Я вот не понимаю, куда эти деньги идут, точнее,куда эти деньги должны идти?
ermak6848
ermak6848
18 ноября в 18:01
в слух вредно говорить - только про себя об Этом и другом...
Faustello
Faustello
18 ноября в 17:56
За правду бабло вытягивают из людей!
Любитель Браги
Любитель Браги
18 ноября в 17:55
Если он это сказал в адрес Зенита, его бы поощрили.
Брулин
Брулин
18 ноября в 17:39
Ну теперь их дети на недельку будут заняты уничтожением банкнот ! В следующие выходные снова будут бабки у их детей !
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 17:16
Быстро времечко идет,
Вот уж скоро Новый Год!!!
Чтобы сказочно бухнуть,
Кого то надо штрафануть!!!
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 17:07
Хочешь сказать о судействе - плати.
particular
particular
18 ноября в 16:51
Судейство под покровительством этики...
beefs
beefs
18 ноября в 16:48
нужно просто не играть со Спартаком, пусть ему ставят техвыигрыш и не портить нервы, Спартак чемпион...
nubom
nubom
18 ноября в 16:33
Если Хашиг не прав, то за что Вилкова и Безбородова отстранили от судейства?....
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 ноября в 16:14
Из песни слов не выкинешь. Отвечать надо забазарб
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