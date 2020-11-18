Казанский: «Россия может преподнести сюрприз. Например, Ионов в атаке»

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Какого нападающего жду в старте? Я вообще боюсь, что может быть какой-нибудь сюрприз. Ни Чалова, ни Заболотного, ни Соболева. Например, Ионов на острие.

Я расстроен, что не играет Шунин. Он незаметный герой последнего цикла. В общем-то, к нему вопросов нет. Если выбирать из пары Шунин — Сафонов, тут я бы сделал выбор в пользу Антона. Он стабильнее и результат в клубе. А из пары Гильерме — Сафонов, я бы остановился на Матвее. Нужно готовить большого вратаря.

Сербы проиграли главный матч осени Шотландии [упустили путёвку на чемпионат Европы]. То, как они вышли на матч с Венгрией – максимальное отсутствие мотивации, лень и безволие. После кризиса в пять матчей я жду победы сборной России в игре с таким соперником, как Сербия.