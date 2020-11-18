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Казанский: «Россия может преподнести сюрприз. Например, Ионов в атаке»

18 ноября 2020, 16:18
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Комментатор Денис Казанский поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Какого нападающего жду в старте? Я вообще боюсь, что может быть какой-нибудь сюрприз. Ни Чалова, ни Заболотного, ни Соболева. Например, Ионов на острие.

Я расстроен, что не играет Шунин. Он незаметный герой последнего цикла. В общем-то, к нему вопросов нет. Если выбирать из пары Шунин — Сафонов, тут я бы сделал выбор в пользу Антона. Он стабильнее и результат в клубе. А из пары Гильерме — Сафонов, я бы остановился на Матвее. Нужно готовить большого вратаря.

Сербы проиграли главный матч осени Шотландии [упустили путёвку на чемпионат Европы]. То, как они вышли на матч с Венгрией – максимальное отсутствие мотивации, лень и безволие. После кризиса в пять матчей я жду победы сборной России в игре с таким соперником, как Сербия.

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Все комментарии
4RT
4RT
18 ноября в 20:57
Черчесов кого угодно готов поставить в атаку, лишь бы не Соболева.А то вдруг забивать будет и дрочуна вытеснит
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18 ноября в 19:58
А давайте Васю в атаку.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
18 ноября в 19:12
Казанский даун ещё тот!
Little Caprice
Little Caprice
18 ноября в 18:28
Или, например, 0:6, как Германия. Чем не сюрприз?
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 ноября в 18:17, ред.
Я тоже
Leha-ha50
Leha-ha50
18 ноября в 18:02
Сюрпризы бывают разные . Каким он будет сегодня , скоро узнаем.
Garrincha58
Garrincha58
18 ноября в 17:44
Ромащенко выйдет в атаке в воротах Черчесов и СССР выиграет у Югославов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 17:43
У нашей сборной и так сюрприз за сюрпризом!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Caniggia (раскрыть)
18 ноября в 17:40
Там полсостава бред, особенно по возрасту. Омолаживать состав нужно было ещё перед ЕВРО -16, если не раньше...
Мessi 10
Мessi 10
18 ноября в 17:39
Можно еще больше удивить - Гильерме в атаку поставить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
18 ноября в 17:38
Соболева даже на замену не выпустили. Правда, там удаление было.
А вообще то про игрочишку я говорю с изрядной долей сарказма. Почти всегда...
Давайте думать
Давайте думать
18 ноября в 17:32
Россия может преподнести сюрприз. Например, Ионов в воротах.
Caniggia
Caniggia
18 ноября в 17:30
Ионов в сборной - это вообще бред!
Cat01
Cat01
18 ноября в 17:27
Ионова проверил Ещё Слуцкий.... Он не игрок сборной!!!!
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 17:19
Что не комментатор то и тактик.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 ноября в 17:11
Ну конечно!Куда же без др-ра!А разве Соболева нельзя?
ДСА
ДСА
18 ноября в 17:08
Лучше без сюрпризов, но с победой.
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 16:47, ред.
а появление черчесова в воротах всех просто убьёт наповал)))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 16:47
Без игрочишки а нападение можно хоть Шунина ставить. Толку будет немного...
112910415
112910415
18 ноября в 16:40
от креативного тренера можно всякого ждать
BDA81
BDA81
18 ноября в 16:39
Сюрприз))) занять третье место в группе)) Ожидаемо))
Colchoneros
Colchoneros
18 ноября в 16:38
Что за бред ты несёшь!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
18 ноября в 16:37
Если не выиграют будут говорить что без Дзюбы сборная не тянет
Аксинья
Аксинья
18 ноября в 16:27
Когда в голове атакующего клина всадник без головы то противник паникует...Что только Денису в голову взбрело))
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
18 ноября в 16:20
Может преподнести не хороший сюрприз.
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