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Колосков: «Сербы сегодня будут играть на полную»

18 ноября 2020, 15:39
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Сербии в Лиге Наций.

Ожидаю, как и все болельщики сборной, победу и первое место в нашей группе. Основания для этого есть. Несмотря на результат, наша команда неплохо сыграла с Турцией, показала динамичную комбинационную игру. Сегодня очень важно понять, кто в каком физическом состоянии находится, мы же видим, что творится в других сборных. Нагрузка просто сумасшедшая, три игры за 6 дней на высоком уровне. Конечно, сегодня помимо результата требуется подумать о здоровье футболистов, потому что через несколько дней уже игры в чемпионате России, а потом и еврокубки. Здесь у Черчесова большая головная боль. С одной стороны, надо выигрывать обязательно, с другой, нужно побеспокоиться о здоровье футболистов, поберечь их для клубов.

Должны играть те, у кого нет никаких жалоб на самочувствие, мышечную усталость. Поэтому это двойная ответственность, но у Черчесова есть опыт. Помимо того, что сейчас решаются локальные задачи перехода в высшую группу, есть и глобальная, на перспективу — не оказаться в третьей корзине на отбор чемпионата мира, что тоже очень важно.

Сербия играет в современный футбол, очень техничный, хорошо контролирует мяч, который у сербов трудно забрать. Сегодня они, конечно, покажут максимум своих возможностей, чтобы уйти с последнего места, будут играть сегодня на полную, чтобы избежать падения.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
18 ноября в 21:51
Так то оно так, но нужно ведь еще и обстоятельства учитывать. Если б Сербия или Турция на повышение претендовали - вопросов нет, там больше топ-игроков, чем в остальных сборных нашей группы. Но венграм в Лиге А еще больше делать нечего, чем нашим, не Сабослаем единым же...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 17:35
Сербы сейчас слабы, впрочем как и наши, результат возможен любой
Брулин
Брулин
18 ноября в 16:35
Эпично будет, конечно, если и тут Сербы помогут как с молодежкой. Но... Слишком долго Стасу везёт, будем объективны
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
18 ноября в 16:32, ред.
Я только не пойму все выиграть , выиграть..... Ну победим мы сегодня займем первое место и Что.....???? Что можем показать с Забалотными, Ионовыми,Семеновыми, Оздоевыми.....там, где играет Элита. А не лучше бы здесь остаться , где мы равные среди равных.
РАНО ЕЩЕ ТУДА.
mensk
mensk
18 ноября в 16:20
И мы ожидаем ...
Mangur
Mangur
18 ноября в 15:54
Безусловно.Сербам нужна победа.
drug01
drug01
18 ноября в 15:47
Будет интересно смотреть и ждать результат!!!!
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 15:43
Скорее будут играть неполым чочтавом из-за короновируса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 ноября в 15:40
Надеюсь наши тоже сыграют на полную!
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