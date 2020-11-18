Колосков: «Сербы сегодня будут играть на полную»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Сербии в Лиге Наций.

Ожидаю, как и все болельщики сборной, победу и первое место в нашей группе. Основания для этого есть. Несмотря на результат, наша команда неплохо сыграла с Турцией, показала динамичную комбинационную игру. Сегодня очень важно понять, кто в каком физическом состоянии находится, мы же видим, что творится в других сборных. Нагрузка просто сумасшедшая, три игры за 6 дней на высоком уровне. Конечно, сегодня помимо результата требуется подумать о здоровье футболистов, потому что через несколько дней уже игры в чемпионате России, а потом и еврокубки. Здесь у Черчесова большая головная боль. С одной стороны, надо выигрывать обязательно, с другой, нужно побеспокоиться о здоровье футболистов, поберечь их для клубов.

Должны играть те, у кого нет никаких жалоб на самочувствие, мышечную усталость. Поэтому это двойная ответственность, но у Черчесова есть опыт. Помимо того, что сейчас решаются локальные задачи перехода в высшую группу, есть и глобальная, на перспективу — не оказаться в третьей корзине на отбор чемпионата мира, что тоже очень важно.

Сербия играет в современный футбол, очень техничный, хорошо контролирует мяч, который у сербов трудно забрать. Сегодня они, конечно, покажут максимум своих возможностей, чтобы уйти с последнего места, будут играть сегодня на полную, чтобы избежать падения.