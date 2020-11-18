Генич: «Если брать по именам, сербы выглядят мощнее, чем сборная России»

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Здесь не только от нас зависит. Мы показали хороший уровень подготовленности к сопернику в матче против Турции, забили мяч, ничего не давали сделать, а потом один эпизод перевернул игру кардинальным образом за десять минут. И после этого команда Черчесова ничего поделать не смогла. Поэтому 50 на 50 — победа нужна и тем, и другим.

Но надо учитывать кадровые потери сборной России и нестабильную игру сборной Сербии, у которой всегда великолепный подбор игроков, но традиционно есть какие-то проблемы, которые команду сдерживают. У них футболисты играют в ведущих европейских клубах, и если брать по именам, сербы выглядят мощнее, чем наша команда.

Но проблема сборной Сербии в том, что ты не знаешь, когда и в какой день они сыграют свой лучший матч. Они обыграли на выезде крепкую сборную Норвегии с ее звездами, а потом умудрились по делу проиграть Шотландии или не обыграть Венгрию, когда им этого очень хотелось. Поэтому будем надеяться, что это будет не лучший день сборной Сербии в 2020 году.