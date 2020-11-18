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Генич: «Если брать по именам, сербы выглядят мощнее, чем сборная России»

18 ноября 2020, 16:02
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Здесь не только от нас зависит. Мы показали хороший уровень подготовленности к сопернику в матче против Турции, забили мяч, ничего не давали сделать, а потом один эпизод перевернул игру кардинальным образом за десять минут. И после этого команда Черчесова ничего поделать не смогла. Поэтому 50 на 50 — победа нужна и тем, и другим.

Но надо учитывать кадровые потери сборной России и нестабильную игру сборной Сербии, у которой всегда великолепный подбор игроков, но традиционно есть какие-то проблемы, которые команду сдерживают. У них футболисты играют в ведущих европейских клубах, и если брать по именам, сербы выглядят мощнее, чем наша команда.

Но проблема сборной Сербии в том, что ты не знаешь, когда и в какой день они сыграют свой лучший матч. Они обыграли на выезде крепкую сборную Норвегии с ее звездами, а потом умудрились по делу проиграть Шотландии или не обыграть Венгрию, когда им этого очень хотелось. Поэтому будем надеяться, что это будет не лучший день сборной Сербии в 2020 году.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
18 ноября в 17:27
надо договариваться, что-то пообещать...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
18 ноября в 17:04
Сербы действительно могут выстрелить ни с того ни с сего, как могут и бестолково развалиться. Им сильно мешает как раз отсутствие команды как таковой, но это проблема не только этого поколения, в менталитета в принципе.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 ноября в 16:27
А по игре обе команды слабые
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
18 ноября в 16:22
Не слушайте этого прогнозиста Генич дно как комментатор так и бывший красно-белый
ildar_3871
ildar_3871
18 ноября в 16:16, ред.
У нас один ананидзе чего стоит !
shlomo
shlomo
18 ноября в 16:12
Играют не имена...играют футболисты и команда....удачи нашим!
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 16:09
а по количеству букв в именах считать не пробовал?))))
sv_1969
sv_1969
18 ноября в 16:06
Ещё один защитник обездоленных(((
ДАША Д
ДАША Д
18 ноября в 16:05
Только у них чистое последнее место.
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