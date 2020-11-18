Павленко: «Неудачи в последних матчах сборной я бы связал с коронавирусом»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Кто лидер сборной сейчас? Я бы никого не выделял, потому что матчи были неудачные. А когда происходит так, нет смысла выделять кого-то. Неудачи в последних матчах я бы связал с коронавирусом, который мешает сборной России собраться в полном составе. Из-за этого идёт большая смена игроков.

Насколько я понимаю, Станислав Саламович не очень любит внедрять новых футболистов, доверяет проверенным ребятам. Было бы всё в норме, если бы не было внешних факторов, которые влияют на здоровье игроков и их возможность приехать в сборную. Если не брать всё это, то спокойно Молдавию и Турцию обыграли бы.

Если отталкиваться от того, что сборная России не в оптимальном составе играет сейчас, то матч с Сербией, наверное, будет нелёгким. Там придётся поиграть, постараться обыграть сербов, которые в футбол-то играть умеют, но у них нет крепкого коллектива. Все индивидуально сильные футболисты. Если мы будем командой, то у нас есть шансы на победу с Сербией.