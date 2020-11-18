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Павленко: «Неудачи в последних матчах сборной я бы связал с коронавирусом»

18 ноября 2020, 15:45
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Павленко поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Кто лидер сборной сейчас? Я бы никого не выделял, потому что матчи были неудачные. А когда происходит так, нет смысла выделять кого-то. Неудачи в последних матчах я бы связал с коронавирусом, который мешает сборной России собраться в полном составе. Из-за этого идёт большая смена игроков.

Насколько я понимаю, Станислав Саламович не очень любит внедрять новых футболистов, доверяет проверенным ребятам. Было бы всё в норме, если бы не было внешних факторов, которые влияют на здоровье игроков и их возможность приехать в сборную. Если не брать всё это, то спокойно Молдавию и Турцию обыграли бы.

Если отталкиваться от того, что сборная России не в оптимальном составе играет сейчас, то матч с Сербией, наверное, будет нелёгким. Там придётся поиграть, постараться обыграть сербов, которые в футбол-то играть умеют, но у них нет крепкого коллектива. Все индивидуально сильные футболисты. Если мы будем командой, то у нас есть шансы на победу с Сербией.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
18 ноября в 22:33
Павленко.. хотя разницы почти никакой.
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 16:18
Саламыч ни при чём виноват коронавирус.
За адекватность
За адекватность
18 ноября в 16:16
Ну ясен красен, кто бы сомневался. Традиционно что-то мешает огорошить соперников изысками тактики и мощью демонстрируемого современного футбола. То член короткий, то рубаха длинная.
ALEX26659
ALEX26659 ответ beefs (раскрыть)
18 ноября в 16:07
...сырок
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 ноября в 16:02
Короновирус выносим за скобки - данная проблема существует у любой команды в мире в большей или меньший степени. Сухой остаток: Главная проблема неудач сборной России в последних матчах - Чабан - консерватор, вот что хотел сказать Павленко.
ildar_3871
ildar_3871
18 ноября в 15:57
Просто у нас не играл Ананидзе !)
David Young
David Young ответ beefs (раскрыть)
18 ноября в 15:53
Если смотреть на последние результаты, ничья видится самым вероятным результатом. Но Сербия может и удивить, как и провалить матч. Многое будет зависеть от Сербии, главного неудачника группы из четырёх (пока что).
nubom
nubom
18 ноября в 15:51
Немцы согласны...
David Young
David Young
18 ноября в 15:51
А ещё виновата глобальная рецессия, глобальное потепление, и рептилоиды с планеты Нибиру. Можно ещё добавить много кого в этот список, но правды того, что в проблемах сборной России виновата прежде всего сборная России, и что надо всегда идти по пути истинного развития, без гордыни, излишнего самодовольства, и самоуверенности, это отнюдь не отменяет. Скорее наоборот, возгласы о проблемах, которые не дают "бедным" футболистам играть настолько хорошо, настолько они умеют, делают более очевидным то, что большинство фундаментальных проблем сборной России кроются в самой сборной России.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
18 ноября в 15:51
Да только у России беда)) там у каждой сборной проблемы(Павлюченко включает мысля как апосля
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 15:47
а ещё на солнце были вспышки))))))
beefs
beefs
18 ноября в 15:46
я думаю победит дружба...
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