«Я устал быть причиной всех проблем в клубе». Месси — на вопрос о Гризманне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о словах Эммануэля Лопеса, дяди форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, заявившего, что адаптация француза в каталонском клубе затянулась из-за не сложившихся отношений с Лионелем.
По правде говоря, я устал быть причиной всех проблем в клубе.
Ранее сообщалось, что работники «Барселоны» были расстроены, что Месси решил остаться в клубе.
Удобная позиция по жизни, искать виновных, чтоб оправдать свой провал!
Удобная позиция по жизни, искать виновных, чтоб оправдать свой провал!