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«Я устал быть причиной всех проблем в клубе». Месси — на вопрос о Гризманне

18 ноября 2020, 22:32

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на вопрос о словах Эммануэля Лопеса, дяди форварда «Барселоны» Антуана Гризманна, заявившего, что адаптация француза в каталонском клубе затянулась из-за не сложившихся отношений с Лионелем.

По правде говоря, я устал быть причиной всех проблем в клубе.

Ранее сообщалось, что работники «Барселоны» были расстроены, что Месси решил остаться в клубе.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 02:35
Месси давно уже проблема для Барселоны
juvenale
juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
вчера в 00:46
пенсионерам хаххаха
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 00:40
Отчасти Месси можно понять. Каким боком он виноват в том, что Гриз порит 2-3 верных в каждом матче.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 00:24
Вас послушать так Месси всех ломает, даже гелевый сломался и убежал к пенсионерам, лол.
Agamaga
Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 00:22
Пусть идёт к сливкам Дибала, укреплять сливочно-туринские отношения)) а на смену Месси уже есть 18-ти летние Фати, Педри, Тринкан.
juvenale
juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 00:17
забирайте Дибалу себе,как раз будет смена месси,а нам Гризманна
Agamaga
Agamaga ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 00:09
Винить нужно себя, а не искать виновных все время, почему так выходит, что он косячит.
Удобная позиция по жизни, искать виновных, чтоб оправдать свой провал!
Павел Якунин
Павел Якунин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 00:03
Вот это мудрый комментарий.
Шишанутый
Шишанутый
18 ноября в 23:57
Месська устал от футбола пора ему уже на пенсию. Хватит позорится и так уже установил анти рекорд 2-8 чем дальше тем хуже.
Тео Джонс
Тео Джонс
18 ноября в 23:52
Красава, красиво убрал с дороги)
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 23:47
давно пора было уйти но ты же уже не футболист а бизнесмен))) ждёшь бабло за преданность))
juvenale
juvenale ответ Agamaga (раскрыть)
18 ноября в 23:38
да не дело как раз в психологии))месси как раз и сломал его,что он теперь забить не может
25процентный клоун
25процентный клоун
18 ноября в 23:16
У Лео не простые времена, люди всегда хотят кушать и им вме равно кого есть
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
18 ноября в 23:12
Ковтиньо и йгризман сами загубили свои карьеры.тут ложкаед не виноват.
Agamaga
Agamaga
18 ноября в 23:07
Дядя гризли маразматик. У Гризманна в каждом матче по 3-4 момента, где он обязан забить. В этом никак не может быть виновен Месси.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 ноября в 22:58
Ну так не всё же время облизывать то его...
Мessi 10
Мessi 10
18 ноября в 22:53
Конечно бред. Когда Гризманн мажет с 3 метров по воротам, причём тут Лео?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 ноября в 22:49
Тут с Месси можно согласиться, он действительно устал и не тянет бремя капитана и лидера команды (и никогда не тянул).
Dima salev
Dima salev
18 ноября в 22:46
Месси не держит ноги гризмана , если он разучился забыт голы Месси не виновать
alex074
alex074
18 ноября в 22:46, ред.
Месси , так же как и Гризманн , великолепные игроки мирового уровня исравнивать их нет смысла, так же как и сравнивать Месси с Роналду. Ошибкой Гризманна был переход из Атлетико в Барсу, т.к. там ещё не зашла "звезда" Месси. А в Атлетико он бы был до сих пор лидером команды и играл бы в старте, а сейчас "доедает крошки с барского стола". И всему виной банальная алчность и амбиции.
dimagas2
dimagas2
18 ноября в 22:42
Антошке пора валить,что-то он с гномом не подружился.
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
18 ноября в 22:41
Бедненький смурфик, как же ему тяжело. Аха-ха)
cska vperiod
cska vperiod
18 ноября в 22:38
Воображает много гном.
STVA 1
STVA 1
18 ноября в 22:33
Надо было раньше уходить!
Брулин
Брулин
18 ноября в 22:33, ред.
Месси это гений мирового футбола это без споров даже!)
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