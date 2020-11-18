«Я устал быть причиной всех проблем в клубе». Месси — на вопрос о Гризманне

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18 ноября 2020, 22:32

Нападающий «Барселоны» ответил на вопрос о словах Эммануэля Лопеса, дяди форварда «Барселоны» , заявившего, что адаптация француза в каталонском клубе затянулась из-за не сложившихся отношений с Лионелем.

По правде говоря, я устал быть причиной всех проблем в клубе.

Ранее сообщалось, что работники «Барселоны» были расстроены, что Месси решил остаться в клубе.