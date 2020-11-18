Работники «Барселоны» были расстроены, что Месси решил остаться в клубе

Офисный сотрудник «Барселоны» сообщил, что работники клуба были расстроены решением остаться в команде.

Мы были расстроены, когда Месси решил остаться. Были расстроены абсолютно все. Мы знали, что будет больше сокращений, и это случится просто для того, чтобы платить зарплату Месси.

Я люблю Лионеля и то, что он сделал для нашего клуба и футбола, но ещё больше я люблю свою семью и работу.