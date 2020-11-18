Работники «Барселоны» были расстроены, что Месси решил остаться в клубе

Офисный сотрудник «Барселоны» сообщил, что работники клуба были расстроены решением Лионеля Месси остаться в команде.
Мы были расстроены, когда Месси решил остаться. Были расстроены абсолютно все. Мы знали, что будет больше сокращений, и это случится просто для того, чтобы платить зарплату Месси.
Я люблю Лионеля и то, что он сделал для нашего клуба и футбола, но ещё больше я люблю свою семью и работу.
Ситуация страшная, на самом деле. Алчный лепрекон вот-вот пустит родной клуб по миру.
Ситуация страшная, на самом деле. Алчный лепрекон вот-вот пустит родной клуб по миру.
Так и хочется пожелать ему тяжелой травмы.
Месси не отстанет от "Барселоны" еще долгое время.
Его будут тупо ставить в состав и искать под микроскопом его "блестящую игру".
Так и хочется пожелать ему тяжелой травмы.
Месси не отстанет от "Барселоны" еще долгое время.
Его будут тупо ставить в состав и искать под микроскопом его "блестящую игру".
Учитывая сумму долгов Барсы, трансфер Месси облегчит, но не решит в одночасье все финансовые проблемы клуба.
Учитывая сумму долгов Барсы, трансфер Месси облегчит, но не решит в одночасье все финансовые проблемы клуба.