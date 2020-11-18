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Работники «Барселоны» были расстроены, что Месси решил остаться в клубе

18 ноября 2020, 12:39

Офисный сотрудник «Барселоны» сообщил, что работники клуба были расстроены решением Лионеля Месси остаться в команде.

Мы были расстроены, когда Месси решил остаться. Были расстроены абсолютно все. Мы знали, что будет больше сокращений, и это случится просто для того, чтобы платить зарплату Месси.

Я люблю Лионеля и то, что он сделал для нашего клуба и футбола, но ещё больше я люблю свою семью и работу.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
18 ноября в 22:44
Месси даже в 40 лет будут клубы покупать
Estiva
Estiva
18 ноября в 22:41
Месси решил остаться?? Да будь его воля, он ушел бы давно
safari-05
safari-05
18 ноября в 20:35
Енот тоже больной на голову немного
safari-05
safari-05 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
18 ноября в 20:33
Зачем травму то делать. Что за люди. Охренеть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 ноября в 17:18
если Месси и Роналду станут партнёрами,то даже президент станет волонтёром.
Сантус
Сантус
18 ноября в 17:11
Одна семья....Больше Чем Клуб....)))
Шишанутый
Шишанутый
18 ноября в 14:35
Все страдают из за гнома он весь клуб Барселона скоро угробит уже довел его до 2-8 а барсафаны упорно не хотят этого замечать. Они точно фанаты Барселоны или фанаты гнома?? Ведь они поддерживают вредителя который разрушает их клуб.
DEIVID
DEIVID
18 ноября в 14:32
Ну, так все вопросы к Бартомеу. Он же заявил, что Месси уйдёт только за отступные.
Alex12357
Alex12357
18 ноября в 14:29
А что вы так ?Аргентинский мойша и не собирался никуда уходить,где ему ещё столько бабла платить будут ,вот он и разыгрывает спектакли ,а вы идёте на его повадку,будьте мудрее!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
18 ноября в 14:21
Спросили какого-то дворника из клуба и выдают его мнение за мнение других.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 ноября в 14:03
Лол. Недалек уже тот момент, когда "Барселону" выставят на продажу за долги, тогда Месси, наконец, пустит в дело выдоенные деньги, Камп Ноу под китайский блошиный рынок переоборудует, Кубки из клубного музея все домой утащит.

Ситуация страшная, на самом деле. Алчный лепрекон вот-вот пустит родной клуб по миру.
shlifen
shlifen
18 ноября в 13:53
Ох уж эти безымянные сотрудники которые сообщают в прессу "Мы были расстроены, когда Месси решил остаться", хотя вроде бы всем известно что Месси то хотел уйти, но Бартомеу решил его не продавать... Я не фанат как Месси лично, так и Барселоны, но адекватно бы звучало "Мы были расстроены, когда Бартомеу решил оставить Месси и платить его дикий оклад в тяжёлые для всех времена". Так по крайней мере было бы понятно что у Месси огромная з.п. но оставил его в клубе Бартомеу.... А теперь уже обидчивый Лионель, явно решил забрать из клуба "всё своё до копейки", вообщем как обычно, богачи рассорились, а "проблем огребли" обычные люди/сотрудники =((
КЭТиК
КЭТиК
18 ноября в 13:42
С Месси Барселона терпит финансовый крах: зарплата у него большая, да еще и уйдет бесплатно.
Я на стреме
Я на стреме ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
18 ноября в 13:31, ред.
если проявить скурпулёзность и посчитать "сколько съел а сколько вы.с.рал" , то в целом у Месси баланс положительный. но сейчас в моде "викторианская" диета, а Лионель остаётся старомодным консерватором в плане покушать )
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Homelander (раскрыть)
18 ноября в 13:24, ред.
Ой ну прям завыли в Мадриде,учитывая его "блестящую" игру в крайнем Классико....Как болельщик Реала скажу честно,я очень рад,что Месси остался,во первых,это проделает дыру в бюджете Барсы и во вторых,вместо того что играл молодой жадный до побед игрок,место в составе каталонцев будет занимать сытый кот Лионель.Если раньше он реально решал исходы поединков,то сейчас бледная тень самого себя из прошлого.Так,что поводов выть у нас,в отличии от болел Барсы,нет!!!!
Мessi 10
Мessi 10 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
18 ноября в 13:22
Ему не дали уйти. Был реальный шанс уйти в МС. Любой грамотный менеджер так бы и поступил, учитывая бедственное положение клуба. С шейхами можно было бы попробовать выгодно договориться, учитывая желание самого Лео. От этого выиграли бы все и в первую очередь Барса, получив солидные деньги за трансфер и скинув с себя как ошейник огромную зарплату Месси. Но Бармалей спасал свою шкуру, а не клуба, пытаясь делать хорошую мину при плохой игре. В итоге его скинули, а клуб остался с громадными долгами, что называется - крутитесь, ребята, как хотите.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
18 ноября в 13:22
Странный чувак. А с каких денег тебе вообще зарплату платят? Кто эти деньги заработал?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 ноября в 13:19
А ведь оно еще и от уплаты налогов уклоняется и разрешает в рекламе называть себя королем.
abramjan
abramjan
18 ноября в 13:17
Вся Каталония ишачит на месю..
Остапчук 67
Остапчук 67
18 ноября в 13:08
А он и не собирался уходить.
Так и хочется пожелать ему тяжелой травмы.
Месси не отстанет от "Барселоны" еще долгое время.
Его будут тупо ставить в состав и искать под микроскопом его "блестящую игру".
Мessi 10
Мessi 10
18 ноября в 13:08
Ну да, а до этого не были разочарованы все эти годы, что он играет с такой зарплатой.
Учитывая сумму долгов Барсы, трансфер Месси облегчит, но не решит в одночасье все финансовые проблемы клуба.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
18 ноября в 13:05
Многие поклонники "Барселоны" тоже не в восторге.
Василий 50
Василий 50
18 ноября в 13:04
Это естественно, еще долго он будет высасывать все соки из клуба.
Homelander
Homelander
18 ноября в 12:58
Все собаки Мадрида завыли от этой новости и тоже были расстроены, выли из конуры на луну целых 3 месяца и до сех пор лают и гавкают.
311
311
18 ноября в 12:45
У гнома ни стыда ни совести! Объедает даже детей офисных сотрудников!)
Б Р А Т
Б Р А Т
18 ноября в 12:42
Тех кто нужен не сократят.
Брулин
Брулин
18 ноября в 12:39, ред.
Это может быть и правдой
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