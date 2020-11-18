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Фабрегас: «Наследие Месси в „Барселоне“ — это то, что останется навсегда»

18 ноября 2020, 16:28

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас не считает, что фанаты «Барселоны» обижены на форварда Лионеля Месси за то, что он хотел покинуть команду летом.

Я не считаю, что болельщики обижены на Лео. Он был большой звездой, фанаты знают это.

Я думаю, что в день, когда он покинет «Барселону», с первой же минуты все будут высоко ценить всё, что он сделал для клуба за эти годы. Никто не сможет украсть у него это наследие. Это то, что останется навсегда.

Было жаль видеть, как люди в клубе пытались причинить ему вред. Но я, как каталонец, благодарен ему за то, что он остался в «Барселоне».

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Homelander
Homelander ответ shur (раскрыть)
18 ноября в 22:31
кто твой рон - какое у него наследие, он простой наемник)))))))))))))))))
shur
shur
18 ноября в 20:46
...Рон ушёл из МЮ,из Реала...и куда его наследие девалось ума не приложу!!!
League1
League1 ответ NGYRZ (раскрыть)
18 ноября в 19:43
жаден к деньгам до остервенения
NGYRZ
NGYRZ
18 ноября в 19:38

Часть сотрудников «Барселоны» надеялась прошлым летом, что нападающий Лионель Месси покинет клуб.

Аргентинец был намерен уйти и подал официальный запрос о своем трансфере, однако руководство клуба отказалось обсуждать возможную продажу игрока, и в итоге он остался.

Журнал FourFourTwo пообщался с работниками каталонской команды, для многих из которых решение «Барсы» удержать 33-летнего форварда стало неприятной новостью.

«Мы расстроились, когда стало известно, что Месси решил остаться. Все были расстроены.

Мы понимали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить ему зарплату - рассказал сотрудник «Барселоны», работающий в одном из офисов на «Камп Ноу».
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
18 ноября в 19:36, ред.
Да месси плевать на клуб главное бонусы получить и ложку в рот,пешком ходит по полю забивает пенечки,пора ему уходить когда то был топом ,возвраст дает о себе знать пора обеспечивать свою старость в юве
yrasikos22
yrasikos22
18 ноября в 19:28
Наследие в Барселоне оставили,Хави,Иниеста,Рональдинью,Йохан Кройф,Пуйоль,а Месси после себя оставил самую дорогую пиар компанию в мире и нытье и ссоры с руководством...
beefs
beefs
18 ноября в 19:16
Месси и Барселона останутся в истории футбола навсегда...
VAN ARM
VAN ARM ответ Иоанн Рюрикович Грозный (раскрыть)
18 ноября в 18:53
и это тоже часть жизни))))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
18 ноября в 18:44
Нет, Месси уйдет, не будем загадывать когда, но уйдет, и, если не будет после него последователя в Барселоне, который оставит подобный взрыв в мировом футболе, то он просто уйдет, точка.
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ Брулин (раскрыть)
18 ноября в 17:55
Это точно - везде нагадил. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ VAN ARM (раскрыть)
18 ноября в 17:54
Ну да, 8:2 это было легендарно. Аха-ха)
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
18 ноября в 17:53
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 ноября в 17:50
    не люблю месси но отрицать очевидное просто глупо. да он их легенда))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 ноября в 17:13
    Огромные долги? Не не навсегда, до банкротства только, Фабрегас слишком пессимистичен
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 ноября в 17:10
    Похоже там будут плевать в его сторону.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 ноября в 17:06
    Наследие на табло не повесишь.Все , абсолютно все рано или поздно становится историей. И это надо принять и думать о будущем. Барселоне грозят трудные времена и как она их преодолеет скоро, а может и не скоро узнаем. Месси скоро уйдет, годы берут свое и с этим ничего не поделать.
    shlomo
    shlomo
    18 ноября в 16:43, ред.
    Ну что в принципе прав Сеск...невозможно представить «Барселону» без Месси, а Месси — без «Барселоны»....Месси стал не просто главным достоянием Барсы, но и серым кардиналом команды.....тем временем она перестала быть лучшей в мире....один из тренеров Барсы Кройф, озвучил основной принцип который звучал так: «Ни один игрок не может быть важнее команды»..... Лионель Месси стал первым, в отношении кого священное правило перестало работать....и хоть я фанат Барсы и Мессеныша, но...Барселона не отпускает Месси.....сам он тоже, возможно, не хочет уходить — но рано или поздно это должно случиться....
    dimagas2
    dimagas2
    18 ноября в 16:34
    Это наследие еще лет 30 будут выплачивать кредиторам)))
    mihaluch
    mihaluch
    18 ноября в 16:30
    Месси есть Месси.
    Брулин
    Брулин
    18 ноября в 16:29, ред.
    Конечно что Месси оставил большой след в Барселоне и мировом футболе!
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