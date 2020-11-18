Фабрегас: «Наследие Месси в „Барселоне“ — это то, что останется навсегда»

Полузащитник «Монако» не считает, что фанаты «Барселоны» обижены на форварда за то, что он хотел покинуть команду летом.

Я не считаю, что болельщики обижены на Лео. Он был большой звездой, фанаты знают это.

Я думаю, что в день, когда он покинет «Барселону», с первой же минуты все будут высоко ценить всё, что он сделал для клуба за эти годы. Никто не сможет украсть у него это наследие. Это то, что останется навсегда.

Было жаль видеть, как люди в клубе пытались причинить ему вред. Но я, как каталонец, благодарен ему за то, что он остался в «Барселоне».