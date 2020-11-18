Экс-тренер «Лорьяна»: «Гендузи — это боль на ежедневной основе»

Бывший главный тренер «Лорьяна» поделился мнением об игровых и человеческих качествах полузащитника «Арсенала» , выступающего на правах аренды в «Герте». Французский футболист работал под руководством Ландро в «Лорьяне».

Он ужасно раздражал меня, им очень сложно управлять. Иногда он ведет себя очень грубо, но так или иначе, он такой, какой есть.

Он не сдается, он боец. У него слишком большое эго, но оно ему определенно нужно. Я думаю, что он должен быть в центре внимания, быть лидером. Ему нужно быть капитаном или вице-капитаном, и он постарается извлечь из этого максимум пользы.

Его товарищи по команде должны принимать его таким, какой он есть, потому что он — боль на ежедневной основе. Каждый день он доставлял мне боль, но, с другой стороны, он талантлив.