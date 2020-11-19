Де Хеа: «Играть на высоком уровне в МЮ столько лет нелегко. Я горжусь этим»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мыслями о своей карьере в манкунианском клубе.
Это замечательно — быть здесь, и, честно говоря, я чувствую себя как дома в Манчестере.
Я все тот же человек, что и был, но теперь я гораздо более зрелый. Я пришел в огромный клуб, с другим языком, другой культурой, все было по-другому, и я очень повзрослел.
Я очень вырос как игрок, и я действительно благодарен за все эти годы, что я был здесь. Это было невероятно.
Прошли годы. Были хорошие времена и плохие времена, но сейчас у меня все хорошо.
Я с нетерпением жду будущего, которое, надеюсь, подарит много счастливых лет. Быть в таком клубе, как МЮ, и на таком уровне в течение стольких лет, нелегко, поэтому я горжусь этим.
Де Хеа в этом году вошел в список самых высокооплачиваемых футболистов в мире.