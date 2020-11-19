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Де Хеа: «Играть на высоком уровне в МЮ столько лет нелегко. Я горжусь этим»

вчера, 00:27

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился мыслями о своей карьере в манкунианском клубе.

Это замечательно — быть здесь, и, честно говоря, я чувствую себя как дома в Манчестере.

Я все тот же человек, что и был, но теперь я гораздо более зрелый. Я пришел в огромный клуб, с другим языком, другой культурой, все было по-другому, и я очень повзрослел.

Я очень вырос как игрок, и я действительно благодарен за все эти годы, что я был здесь. Это было невероятно.

Прошли годы. Были хорошие времена и плохие времена, но сейчас у меня все хорошо.

Я с нетерпением жду будущего, которое, надеюсь, подарит много счастливых лет. Быть в таком клубе, как МЮ, и на таком уровне в течение стольких лет, нелегко, поэтому я горжусь этим.

Де Хеа в этом году вошел в список самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 07:30
Приятные слова, уважаю Давида
beefs
beefs
вчера в 00:46
Все правильно сказал...
mihaluch
mihaluch
вчера в 00:38
Во многом благодаря Де Хеа МЮ держится так высоко.
David Young
David Young
вчера в 00:30
Давиду Де Хее есть чем гордиться. Он является одним из лучших вратарей в мире на протяжении многих лет.
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