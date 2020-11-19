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Тедеско: «У Джикии проблемы с приводящей мышцей»

вчера, 13:40

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о травмированных футболистах своей команды.

На состояние игроков сборной России посмотрим завтра. В последние дни с нами находился Роман Зобнин, он приехал раньше из-за перебора жёлтых карточек. У Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию. Когда пришёл вызов в последний раз, мы связались с врачами сборной и объяснили ситуацию. Они сказали, что всё понимают, но вызов всё равно поступил. В сборной его захотели посмотреть, провести исследования, узнать, что именно его тревожит. Александр туда поехал, это нормальная ситуация. Он сыграл 30 минут с Молдавией, но сейчас у него есть проблемы. Завтра он вернётся в расположение команды, тогда и узнаем, как он себя чувствует. Не могу сказать, сыграет он с «Динамо» или нет.

У Джикии также проблемы. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Вчера он сыграл 90 минут и суммарно провёл полностью три матча.

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serh62
serh62
вчера в 20:39
это от частых симуляций...вчера мучился так , как будто голову оторвало...хотя серб даже не дотронулся до него
makkie
makkie
вчера в 14:13
Если потеря Соболева еще восполнима, то без Джикии в защите будут проблемы.
Выйдет Илюша - а это либо привозы, либо пенальти((
Уже тревожно за матч с Динамо!
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:47
Травмы не одного Джикии.
drug01
drug01
вчера в 13:45
Жаль здоровья и быстрее войти в строй
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