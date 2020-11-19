Тедеско: «У Джикии проблемы с приводящей мышцей»

Главный тренер «Спартака» рассказал о травмированных футболистах своей команды.

На состояние игроков сборной России посмотрим завтра. В последние дни с нами находился Роман Зобнин, он приехал раньше из-за перебора жёлтых карточек. У Соболева были проблемы с коленом, которые тревожат его с первого вызова в сборную, но мы старались контролировать ситуацию. Когда пришёл вызов в последний раз, мы связались с врачами сборной и объяснили ситуацию. Они сказали, что всё понимают, но вызов всё равно поступил. В сборной его захотели посмотреть, провести исследования, узнать, что именно его тревожит. Александр туда поехал, это нормальная ситуация. Он сыграл 30 минут с Молдавией, но сейчас у него есть проблемы. Завтра он вернётся в расположение команды, тогда и узнаем, как он себя чувствует. Не могу сказать, сыграет он с «Динамо» или нет.

У Джикии также проблемы. После матча с Турцией у него заболела приводящая мышца. Вчера он сыграл 90 минут и суммарно провёл полностью три матча.