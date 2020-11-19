Шварц: «Ожидаю, что первое дерби со „Спартаком“ получится эмоциональным»

Главный тренер «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Это первое дерби против «Спартака», ожидаю эмоции. Я много слышал про это дерби и жду, что оно получится, повторюсь, эмоциональным.

Последние десять дней разбирали игру «Спартака». Знаем про их схему 3-5-2, и они могут гибко играть её. Мы также знаем, что игроки в их атаке – исполнители высокого класса, и от них исходит большая угроза воротам. Крал очень опасен, он цементирует центр поля, также он опасен и без мяча. В течение двух ближайших дней, с учетом возвращения сборников, мы будем плотно отрабатывать игру с мячом и без него.