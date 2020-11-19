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Песков отказался комментировать поражение сборной России

вчера, 13:00
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать разгромное поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (0:5).

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Mangur (раскрыть)
вчера в 15:44
Точно! Венедиктов не даст соврать, когда он в разговоре с захарихой кое-что к носу ей подводил, уличая её в прямом эфире в наглой лжи про якобы испуг Навала. Жаль, что эти кадры по плешивой р24 не показывают. Хе-хе.
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 15:37
А присем тут мнение пресс секретаря Он что в футбоое большой стратег Странно все у нас-опять политику вмещают
alex074
alex074
вчера в 14:30, ред.
Просто даже сказать нечего этому Правительственному пополизу, т.к. Черчесова ставили "ОНИ" и батон крошить на своих не по понятиям...А признать что ОБКАКАЛИСЬ, язык не поворачивается или мания величия не позволяет...
Mangur
Mangur ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 14:04
Да Навальный испугался батла с Машей. Хе-хе.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:54
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Бункерный никогда футболом не интересовался, кроме как ему пришла мысль на ЧМ попилить.

    Как рассказывает Фетисов в одном из интервью, он и о хоккее представления не имел, это им пришла гениальная идея в голову, видя, как Картофельный Диктатор любит раскатывать и по 10 шайб в матче забивать (я знаю человека, который занимался в Питере организацией матча с ним даже, там в райдере было написано не меньше 7 шайб), и Ботоксному это предложить, а после матча, когда он в благостном расположении духа, можно ему любые контракты подсовывать.
    shur
    shur
    вчера в 13:28, ред.
    ...без комментарий!!!
    старина
    старина
    вчера в 13:28
    Это чудо только мнимые победы России комментирует.А тут реально обделались
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 13:26
    Всегда неприятно признавать позор.
    МапС
    МапС
    вчера в 13:24
    Ждём выступление Терешковой с предложением оставить Черечесова у руля сборной пожизненно.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:23
    Просто Вова со своим мнением ещё не определился.
    Ваша совесть
    Ваша совесть
    вчера в 13:21
    Песков - без комментариев! Значит Стасику укажут на выход!
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:20
    Умные слова научился говорить.
    galem72
    galem72
    вчера в 13:11
    Спросили бы лучше у алканутой захарихи, а то пургомёт в последнее время удручает.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 13:10
    Какое руководство страной, такие и сборные и комментарии!
    Mangur
    Mangur
    вчера в 13:04
    Какое отношение Песков имет к сборной России.
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