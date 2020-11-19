Песков отказался комментировать поражение сборной России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать разгромное поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (0:5).
Без комментариев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать разгромное поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (0:5).
Без комментариев.
Как рассказывает Фетисов в одном из интервью, он и о хоккее представления не имел, это им пришла гениальная идея в голову, видя, как Картофельный Диктатор любит раскатывать и по 10 шайб в матче забивать (я знаю человека, который занимался в Питере организацией матча с ним даже, там в райдере было написано не меньше 7 шайб), и Ботоксному это предложить, а после матча, когда он в благостном расположении духа, можно ему любые контракты подсовывать.
Как рассказывает Фетисов в одном из интервью, он и о хоккее представления не имел, это им пришла гениальная идея в голову, видя, как Картофельный Диктатор любит раскатывать и по 10 шайб в матче забивать (я знаю человека, который занимался в Питере организацией матча с ним даже, там в райдере было написано не меньше 7 шайб), и Ботоксному это предложить, а после матча, когда он в благостном расположении духа, можно ему любые контракты подсовывать.