Ордец — о матче со «Спартаком»: «Здесь дополнительная мотивация не нужна»

Защитник «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра будет тяжелая, яркая, и в ней никто не будет уступать. На такие игры дополнительная мотивация не нужна, все всё понимают.

Тренер просит, чтобы мы больше разговаривали и играли компактно. При компактности всем проще перемещаться. Стало много тактики, это плюс. Что касается нагрузок – они более интенсивны, увеличилось отрабатывание прессинга и атаки.

Нам не хватает концентрации при стандартах, это не моменты физики. Если мы будем смотреть внимательно и предвидеть ситуации, то мы исключим голы со стандартных положений.