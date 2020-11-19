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Ордец — о матче со «Спартаком»: «Здесь дополнительная мотивация не нужна»

вчера, 13:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о предстоящем матче 15-го тура РПЛ против «Спартака».

Игра будет тяжелая, яркая, и в ней никто не будет уступать. На такие игры дополнительная мотивация не нужна, все всё понимают.

Тренер просит, чтобы мы больше разговаривали и играли компактно. При компактности всем проще перемещаться. Стало много тактики, это плюс. Что касается нагрузок – они более интенсивны, увеличилось отрабатывание прессинга и атаки.

Нам не хватает концентрации при стандартах, это не моменты физики. Если мы будем смотреть внимательно и предвидеть ситуации, то мы исключим голы со стандартных положений.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:55
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    вчера в 13:28
    Главное чтоб недооценки не было.
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