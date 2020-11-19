Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал матч Лиги Наций между сборными Сербии и России.
Матч с Сербией — катастрофа. Как бы мы ни пытались не обращать внимание на это поражение, оно очень болезненно.
Все, что мы видели осенью, к этому вело. Сборная, к сожалению, несколько застряла в развитии. Два года назад был выдающийся по результату чемпионат мира, год назад — успешный отборочный цикл, но заметного роста в качестве и цельного представления о будущем сборной нет.
Разгром в Белграде должен привести в чувство всех нас и в первую очередь тренерский штаб. Какие бы ни были плюсы у сборной России за это время, есть и минусы — и на них нельзя закрывать глаза.
У нас школ детских нет, футбольного образования для тренеров нет, у нас даже поля кроты перекапывают на только что сданном в эксплуатацию объекте - о какой катастрофе Нобель говорит? Покажите мне хоть что-то в нашем футболе, что должно было не привести к такому результату? Ну, хоть одно что-то покажите, на совесть сделанное ради развития футбола как игры, а не ради распила денег или лишь бы отвязаться.
У нас школ детских нет, футбольного образования для тренеров нет, у нас даже поля кроты перекапывают на только что сданном в эксплуатацию объекте - о какой катастрофе Нобель говорит? Покажите мне хоть что-то в нашем футболе, что должно было не привести к такому результату? Ну, хоть одно что-то покажите, на совесть сделанное ради развития футбола как игры, а не ради распила денег или лишь бы отвязаться.