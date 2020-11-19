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Арустамян: «Матч с Сербией — катастрофа»

вчера, 13:33
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал матч Лиги Наций между сборными Сербии и России.

Матч с Сербией — катастрофа. Как бы мы ни пытались не обращать внимание на это поражение, оно очень болезненно.

Все, что мы видели осенью, к этому вело. Сборная, к сожалению, несколько застряла в развитии. Два года назад был выдающийся по результату чемпионат мира, год назад — успешный отборочный цикл, но заметного роста в качестве и цельного представления о будущем сборной нет.

Разгром в Белграде должен привести в чувство всех нас и в первую очередь тренерский штаб. Какие бы ни были плюсы у сборной России за это время, есть и минусы — и на них нельзя закрывать глаза.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 07:18
Джикия вон извинился вроде, по ящику показали)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:39
Остаётся только сделать как в анекдоте про пациента и врача, который предлагает отвлечься больному от проблем со здоровьем:
-Давайте поговорим о прекрасном?
-Давайте!
-У Вас глисты есть?
-Нет.
-Так это же прекрасно!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 15:10
Это была шутка. Но вчера я первый раз за 20 лет пожалел, что завязал с водкой.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:05
Катастрофу понимают все кроме усача.
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:54
по такой игре не хватило бы и его))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
С горя взял выпить. Надо было литр брать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:32
и нет ни одного извинения перед болельщиками)))))
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 14:30
взял чтобы выпить за победу? теперь прокиснет)))
bacek15
bacek15
вчера в 14:19
Нобель, отставить панику! )) Твоя задача, как журналиста, честно показать на недостатки в развитии спорта! Выводы будем делать потом ))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 14:08, ред.
Нас просто посадили на свое место согласно нашего уровня и мастерства.......
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:59
Мы проиграли 0-5 европейскому середняку, а не Испании или Германии!
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:57
Вот и в правду, после 1-7 от португалов, такого больше не припомню. Это натуральное позорище!
Физручини
Физручини
вчера в 13:46
"Это не кризис, это пи.....еееееец"
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 13:44
Почему катастрофа-то? Это обычный наш уровень. У нас в стране есть квалифицированная школа тренеров? Хоть одна есть? А покажите мне футбольные секции для детей, которые бы искали таланты и развивали бы их, а не принимали в секцию за папины деньги - такая хоть одна в стране есть?
У нас школ детских нет, футбольного образования для тренеров нет, у нас даже поля кроты перекапывают на только что сданном в эксплуатацию объекте - о какой катастрофе Нобель говорит? Покажите мне хоть что-то в нашем футболе, что должно было не привести к такому результату? Ну, хоть одно что-то покажите, на совесть сделанное ради развития футбола как игры, а не ради распила денег или лишь бы отвязаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:43
Хотел купить пивасика к футбольчику. Вспомнил, что играют наши. Взял водки.
beefs
beefs
вчера в 13:36
и самое главное (страшное) выхода из этого не видно...
shlomo
shlomo
вчера в 13:35
Да что ты говоришь.....это не катастрофа , а другое нецензурное слово
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