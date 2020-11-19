Шварц: «Для меня важно, чтобы мы могли держать скорость игры с мячом»

Главный тренер «Динамо» оценил первые недели своей работы в московском клубе перед дерби со «Спартаком».

То, как я вижу, по первым трём-четырём неделям – важно, чтобы наша команда играла интенсивно. Для меня важно, чтобы мы могли держать скорость игры с мячом во владении. Также важны переходные фазы из обороны в атаку.

И ещё, при потере важно переключаться в контрпрессинг. Я вижу это на тренировках, вижу желание играть лучше в этом компоненте и преуспеть. Я себя веду эмоционально, но быстро успокаиваюсь.