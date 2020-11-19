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Шварц: «Для меня важно, чтобы мы могли держать скорость игры с мячом»

вчера, 13:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил первые недели своей работы в московском клубе перед дерби со «Спартаком».

То, как я вижу, по первым трём-четырём неделям – важно, чтобы наша команда играла интенсивно. Для меня важно, чтобы мы могли держать скорость игры с мячом во владении. Также важны переходные фазы из обороны в атаку.

И ещё, при потере важно переключаться в контрпрессинг. Я вижу это на тренировках, вижу желание играть лучше в этом компоненте и преуспеть. Я себя веду эмоционально, но быстро успокаиваюсь.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:24
Только ленивые могут проиграть спартаку.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:20
Главное чтоб забивали!
beefs
beefs
вчера в 13:20
теперь это нужно воплотить в жизнь...
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