Тедеско: «Сделаем всё возможное, чтобы прервать победную серию „Динамо“»

Главный тренер «Спартака» рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 15-го тура РПЛ против «Динамо».

Неделя прошла хорошо. Сборники постепенно возвращаются в расположение команды. Завтра будем в полном составе на предыгровой тренировке. У команды было шесть дней выходных, игроки получили индивидуальный план тренировок. Некоторые из молодых получили возможность сыграть за «Спартак-2», они получили игровую практику.

С июля у нас был плотный график, поэтому решили дать паузу игрокам. Более того, декабрь предстоит непростой, за короткое время будет достаточно много матчей. В первую очередь играем с «Динамо». Они сейчас хороши, хотя и ранее показывали крутой уровень. У них хорошая серия побед, мы будем делать всё от нас зависящее и возможное, чтобы прервать её.