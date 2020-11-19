ГлавнаяНовости

Тедеско: «Сделаем всё возможное, чтобы прервать победную серию „Динамо“»

вчера, 13:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 15-го тура РПЛ против «Динамо».

Неделя прошла хорошо. Сборники постепенно возвращаются в расположение команды. Завтра будем в полном составе на предыгровой тренировке. У команды было шесть дней выходных, игроки получили индивидуальный план тренировок. Некоторые из молодых получили возможность сыграть за «Спартак-2», они получили игровую практику.

С июля у нас был плотный график, поэтому решили дать паузу игрокам. Более того, декабрь предстоит непростой, за короткое время будет достаточно много матчей. В первую очередь играем с «Динамо». Они сейчас хороши, хотя и ранее показывали крутой уровень. У них хорошая серия побед, мы будем делать всё от нас зависящее и возможное, чтобы прервать её.

Все новости
Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»
Сегодня, 08:55 Комментарии7
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии8
Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»
Сегодня, 06:25 Комментарии5
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии9
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 14:14
С июля у нас был плотный график, поэтому решили дать паузу игрокам.
_________________________

Ну вот, а то всякие СМИ гадали, почему команда не тренировалась целую неделю и куда сбежал Тедеско из Спартака? А ларчик просто открывался!
particular
particular
вчера в 13:58
Вояж в Фатерлянд наполнил коуча оптимизмом и решительностью..:))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 13:30
Показной попрыгунчик ничего не решает, а только отвлекает внимание от закулисных схем федуна
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100