Тедеско: «Сделаем всё возможное, чтобы прервать победную серию „Динамо“»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу 15-го тура РПЛ против «Динамо».
Неделя прошла хорошо. Сборники постепенно возвращаются в расположение команды. Завтра будем в полном составе на предыгровой тренировке. У команды было шесть дней выходных, игроки получили индивидуальный план тренировок. Некоторые из молодых получили возможность сыграть за «Спартак-2», они получили игровую практику.
С июля у нас был плотный график, поэтому решили дать паузу игрокам. Более того, декабрь предстоит непростой, за короткое время будет достаточно много матчей. В первую очередь играем с «Динамо». Они сейчас хороши, хотя и ранее показывали крутой уровень. У них хорошая серия побед, мы будем делать всё от нас зависящее и возможное, чтобы прервать её.
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Ну вот, а то всякие СМИ гадали, почему команда не тренировалась целую неделю и куда сбежал Тедеско из Спартака? А ларчик просто открывался!
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Ну вот, а то всякие СМИ гадали, почему команда не тренировалась целую неделю и куда сбежал Тедеско из Спартака? А ларчик просто открывался!