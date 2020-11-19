IQUII Sport: «„Зенит“ – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях»

«Зенит» является самым популярным клубом РПЛ в соцсетях по оценке компании IQUII Sport.
Анализ проводился по четырем социальным сетям – твиттер, инстаграм, Facebook и YouTube.
Топ-5 клубов в РПЛ:
«Зенит» — 3 млн человек
«Спартак» — 2,1 млн
ЦСКА — 1,7 млн
«Локомотив» — 757 тысяч
«Краснодар» — 636 тысяч
YouTube-канал «Зенита» идет на 16-м месте по популярности в Европе (536 тысячи), опережая «Эвертон» (399 тысяч) и «Марсель» (383 тысячи).
Недавно сообщалось, что «Локомотив» — лучший российский клуб по количеству воспитанников в Европе
Рад за Зенит....
Рад за Зенит....
КБ?!
КБ?!
P.S. Ни компьютера ни смартфона у меня нет поэтому пишу с утюга!)
P.S. Ни компьютера ни смартфона у меня нет поэтому пишу с утюга!)
значит Зенит лучший!!!
значит Зенит лучший!!!