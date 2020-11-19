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IQUII Sport: «„Зенит“ – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях»

вчера, 17:11

«Зенит» является самым популярным клубом РПЛ в соцсетях по оценке компании IQUII Sport.

Анализ проводился по четырем социальным сетям – твиттер, инстаграм, Facebook и YouTube.

Топ-5 клубов в РПЛ:

«Зенит» — 3 млн человек

«Спартак» — 2,1 млн

ЦСКА — 1,7 млн

«Локомотив» — 757 тысяч

«Краснодар» — 636 тысяч

IQUII Sport: «„Зенит“ – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях»

YouTube-канал «Зенита» идет на 16-м месте по популярности в Европе (536 тысячи), опережая «Эвертон» (399 тысяч) и «Марсель» (383 тысячи).

Недавно сообщалось, что «Локомотив» — лучший российский клуб по количеству воспитанников в Европе

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Все комментарии
Federiko
Federiko ответ n272nm (раскрыть)
сегодня в 08:50
смотри по выездам, Спартак везде как дома, а что у вас?)
ekliziast
ekliziast
сегодня в 08:31
    Лучший клуб страны
    Лучший клуб страны
    сегодня в 06:47
    Самый обсуждаемый и самый популярный это разные вещи.
    Ismet FCSM
    Ismet FCSM
    сегодня в 03:05
    Да как же вы Зае...... Ли со своим зенитом.... Когда клуб выезжает в гости там видно какой клуб ПОПУЛЯРНЫЙ!!
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 01:37
    Это Миллер у себя в высотке рейтинг составлял ?
    n272nm
    n272nm ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 01:01
    Народных команд в России не существует. Прежде чем борзо использовать слово "народная", нужно спросить сам народ, для начала, а не голословно заявлять свое мнение от имени народа, это раз. Во-вторых, используя фразу "народная команда" получается так, что остальные команды - не народные. Миллионы граждан болеют за Зенит, ЦСКА, Локомотив и т.д.- болельщики этих команд, типа не народ?!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:10
    Какая хорошая ветка...
    Рад за Зенит....
    1asss
    1asss ответ морозз (раскрыть)
    вчера в 23:22
      мангo
      мангo
      вчера в 23:17
      Главное не количество а качество!
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ NYJ (раскрыть)
      вчера в 22:42
      Ну да - КБ сейчас по всей стране
      NYJ
      NYJ
      вчера в 22:36, ред.
      Не надо притягивать за уши, народная команда в России это Спартак Москва. Зенит это популярный клуб, но за него болеют в Питере. Для меня показательно, когда играют Спартак и Зенит, скажем в Краснодаре. Сколько болел Зенита на трибуне, кроме гостевого сектора, а сколько на стадионе на всех секторах
      КБ?!
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
      вчера в 21:55
      Они вообще об этом не кричат. Так что бахвальтесь дальше )))
      4RT
      4RT
      вчера в 21:54
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Snake Plissken (раскрыть)
        вчера в 21:46
        Армейцы не на углу а из-за угла кричат!)))
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 21:37
        В Топ 5 самых популярных клубов находятся 5 самых богатых клубов)) Какая неожиданность
        Snake Plissken
        Snake Plissken ответ морозз (раскрыть)
        вчера в 21:36
          морозз
          морозз ответ Snake Plissken (раскрыть)
          вчера в 21:30
          Дружище, не надо сравнивать Спартак и ЦСКА...это просто несравнимо! Миллионы болельщиков Спартака по всей стране и не только и пару тысяч коней, не могущих даже наполовину заполнить маленький стадион Гинера!
          морозз
          морозз
          вчера в 21:27
          Какой то это неприятный рейтинг Зенита, стыдный! Не должен чемпион быть таким униженным, шлейф от скандала с Артёмом это самая настоящая проблема для болельщиков клуба! Отмыться можно, но только тогда когда уйдёт это поколение болельщиков! Дзюба нанёс моральный ущерб клубу, даже Саламыч это понимая вывел его из сборной! Многие футболисты теперь будут брезговать подавать ему руку, боясь испачкаться!
          Snake Plissken
          Snake Plissken ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          вчера в 21:20, ред.
          Так армейцы не кричат на каждом углу что их миллионы и вообще больше всех. Так что статистика про спартачей говорит сама за себя )))
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Snake Plissken (раскрыть)
          вчера в 21:10, ред.
          Ну так как ЦСКА в соцсетях ниже Спартака, не расскажешь на что уходят деньги болельщиков ЦСКА?!)))
          P.S. Ни компьютера ни смартфона у меня нет поэтому пишу с утюга!)
          Snake Plissken
          Snake Plissken
          вчера в 21:05
            CSKA2012
            CSKA2012
            вчера в 20:52
            Конечно там столько запросов было "Дзюба 74т".
            Kosmos58
            Kosmos58
            вчера в 20:38
            Самый богатый - да. (Газпром за спиной!).
            nikot
            nikot
            вчера в 20:33
            Одна "фабрика" "Ольгинских троллей" ,немытым намыла числа!!!
            Relax SM
            Relax SM
            вчера в 20:10
            Народ не смешите.
            фунтики шемали
            фунтики шемали
            вчера в 20:03
            раз в масквабаде бомбит...
            значит Зенит лучший!!!
            kolpino08
            kolpino08
            вчера в 20:00
            неудивительно после истории с Дзюбой)))
            5zhpex3a4wq6
            5zhpex3a4wq6 ответ ermak6848 (раскрыть)
            вчера в 19:55
            создание клонов !вот и весь результат этой популярности!
            ermak6848
            ermak6848
            вчера в 19:44
            поди за ведро газа хвалят фк Зенит....
            marse
            marse
            вчера в 19:38
            Чушь какая то
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