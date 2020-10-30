Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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сегодня, 03:02

Бельгия вновь сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

Во 2-м туре Лиги чемпионов «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» (0:2), «Краснодар» проиграл «Челси» (0:4), а «Локомотив» потерпел поражение от «Баварии» (1:2). В Лиге Европы ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» Загреб (0:0).

В Лиге чемпионов Бельгию представляет «Брюгге», который поделил очки с «Лацио» (1:1). В ЛЕ «Антверпен» сенсационно переиграл «Тоттенхэм» (1:0), «Стандард» уступил «Бенфике» (0:3), а «Гент» проиграл «Хоффенхайму» (1:4).

Таким образом, идущая на 8-й строчке в таблице коэффициентов Бельгия сократила отставание от России до 2,9 балла.

Португалия, занимающая 6-е место, увеличила отрыв от России с 4,7 до 5,7 балла. В Лиге чемпионов «Порту» одержал победу над «Олимпиакосом» (2:0). В Лиге Европы «Бенфика» разгромила «Стандард» (3:0), а «Брага» справилась с «Зарёй» (2:1).