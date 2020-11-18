«Локомотив» — лучший российский клуб по количеству воспитанников в Европе

Ресурс CIES Football Observatory представил рейтинг клубов, воспитавших наибольшее количество футболистов, которые в настоящее время играют в европейских чемпионатах.
При подсчете учитывались только те игроки, которые выступают в высших лигах. В рейтинге также оказались три российских клуба — «Локомотив», «Спартак» и «Зенит».
1. «Партизан» (Сербия) – 85 воспитанников
2. «Аякс» (Нидерланды) – 77
3. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 71
4. «Динамо» (Киев, Украина) – 69
5. «Шахтёр» (Украина) – 67
6. «Реал» (Испания) – 63
7. «Црвена Звезда» (Сербия) – 61
8. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 57
9. «Спортинг» (Португалия) – 56
10. «Войводина» (Сербия) – 55
…
25. «Локомотив» (Россия) – 39
…
33. «Спартак» (Россия) – 34
…
47. «Зенит» (Россия) – 30
Примечательно, но количество воспитанников «Локомотива» в Европе выросло за последние два года.