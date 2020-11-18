«Локомотив» — лучший российский клуб по количеству воспитанников в Европе

1605691228

18 ноября 2020, 12:20

Ресурс CIES Football Observatory представил рейтинг клубов, воспитавших наибольшее количество футболистов, которые в настоящее время играют в европейских чемпионатах.

При подсчете учитывались только те игроки, которые выступают в высших лигах. В рейтинге также оказались три российских клуба — «Локомотив», «Спартак» и «Зенит».

1. «Партизан» (Сербия) – 85 воспитанников

2. «Аякс» (Нидерланды) – 77

3. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 71

4. «Динамо» (Киев, Украина) – 69

5. «Шахтёр» (Украина) – 67

6. «Реал» (Испания) – 63

7. «Црвена Звезда» (Сербия) – 61

8. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 57

9. «Спортинг» (Португалия) – 56

10. «Войводина» (Сербия) – 55

…

25. «Локомотив» (Россия) – 39

…

33. «Спартак» (Россия) – 34

…

47. «Зенит» (Россия) – 30

Примечательно, но количество воспитанников «Локомотива» в Европе выросло за последние два года.