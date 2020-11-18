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«Локомотив» — лучший российский клуб по количеству воспитанников в Европе

18 ноября 2020, 12:20

Ресурс CIES Football Observatory представил рейтинг клубов, воспитавших наибольшее количество футболистов, которые в настоящее время играют в европейских чемпионатах.

При подсчете учитывались только те игроки, которые выступают в высших лигах. В рейтинге также оказались три российских клуба — «Локомотив», «Спартак» и «Зенит».

1. «Партизан» (Сербия) – 85 воспитанников
2. «Аякс» (Нидерланды) – 77
3. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 71
4. «Динамо» (Киев, Украина) – 69
5. «Шахтёр» (Украина) – 67
6. «Реал» (Испания) – 63
7. «Црвена Звезда» (Сербия) – 61
8. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 57
9. «Спортинг» (Португалия) – 56
10. «Войводина» (Сербия) – 55

25. «Локомотив» (Россия) – 39

33. «Спартак» (Россия) – 34

47. «Зенит» (Россия) – 30

Примечательно, но количество воспитанников «Локомотива» в Европе выросло за последние два года.

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Все комментарии
Asper
Asper
18 ноября в 20:18
А если посчитать без учёта воспитанников, играющих в местном чемпионате?))) Вот мы будем в заднице
denmig
denmig
18 ноября в 20:01, ред.
Мда... Занимаем 31е место лучших чемпов Европы. Да в Европе всего 50 стран!!! Это что - между чемпом Латвии и Эстонии что ли?
nikoladolgov
nikoladolgov
18 ноября в 18:12
Югославы впереди планеты всей !
Вывод - надо разогнать РФС России и пригласить РФС Югославии.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 ноября в 17:46
Странно, а где ЦСКА? Да, Партизан как и весь югославский футбол держит марку)
112910415
112910415
18 ноября в 16:31
довольно круто
ildar_3871
ildar_3871 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 ноября в 15:51
Да-а-а, не того футболиста назвали Ананидзе...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
18 ноября в 15:35
Тут наверно качество важнее количества....
Лучше выпустить в большой футбол пару Миранчуков чем снабдить десятками игроков вторые и третьи пусть и европейские лиги...
Raamtvall
Raamtvall
18 ноября в 15:31
А где же "величайшая" академия балерунов? Вон Реал аж шестой, а театралы где? Или Каталония всё же про балет, а не про футбол, как и ожидалось? =)
Ruslan7797
Ruslan7797
18 ноября в 15:13
Да какая разница ,сколько какие наши воспитаников выросли,если один фиг футбола у нас нет,в сборной и наших команд которые играют в еврокубках одни проигрыши,там бразилы и аргентины играют а позорится наша страна Россия
мангo
мангo
18 ноября в 15:09
Зато у нас Ханчаренка есть уже 4 года как гробит клуб, поначалу всех воспитанников выгнал кого куда, зато своих Шкурина и Пухояков и Дивеева Васина притащил с Уфы. Мало того что развалил клуб так еще и школу .. Позорище!
kolpankolpan
kolpankolpan
18 ноября в 15:05
Да не академии нужно модернизировать , а устав и правила работы с молодняком. В Бразилии еще 50 лет назад бегали по пляжам. ОТКУДА ИХ И НАБИРАЛИ В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ. И при модернизации академий лучше не особо стало. Главное то -поиск. Без таланта--кричи не кричи. А талант человеку он не за деньги свыше дается. Это потом только его покупают.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 ноября в 14:46
«Локомотив» – лидер по числу игроков в Премьер-лиге, 27 выпускников его академии значатся в заявках клубов РПЛ. Далее, на удивление многих, идет «Зенит», который дал высшей лиге нашего футбола 25 человек. «Спартак» лишь третий: 22 человека начинали путь в футболе в красно-белой форме.
Далее – нет, не армейцы, а «Динамо» – 19 выпускников. И лишь тут ЦСКА – 18 воспитанников в РПЛ. Затем академия Коноплева – 13 игроков, «Краснодар» уже успел взрастить 10 игроков до уровня РПЛ, «Рубин» – 7. Другие/Местные школы – 77.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 ноября в 14:28, ред.
Понятно что под словами "воспитанники в Европе" имеются в виду те кому не хватило места в почётных высокооплачиваемых рядах игроков РПЛ.....
Поэтому Зенит тут не лидер.............ибо его Обляковы.......Кузяевы......Сорокины.......Ионовы.......Петровы...востребованы в РПЛ...и являются в своих клубах ведущими игроками....

И данный рейтинг скорей не показатель отличной работы некоторых школ...а скорей об отсутствии умения интегрирования своих воспитанников в клубы РПЛ....
yrasikos22
yrasikos22
18 ноября в 14:16, ред.
Интересно бы узнать воспитаников Спартака на сегодня в команде,кроме Бакаевых больше никого не знаю,откуда 34 ?,даже Максименко покупной из Академии Ростова...
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
18 ноября в 14:06
Если бы просто ненавидел, а то ведь, по собственному признанию, ненавидит патологически.
pomor45
pomor45 ответ d_fincher (раскрыть)
18 ноября в 14:03
Собственные воспитанники в Зените.
1. Михаил Кержаков - СШОР Зенит;
Из Академии Зенита:
2. Александр Васютин
3. Денис Терентьев
4. Данил Круговой
5. Данила Прохин
6. Даниил Шамкин
7. Леон Мусаев
8. Далер Кузяев
9. Алексей Сутормин. Этот не 100%-ный, но считается воспитанником по системе УЕФА, т.к. выступал за старшие команды и молодёжку Зенита с 2010 по 2012 год, т.е. УЕФА признаёт его продуктом системы Зенита.
pomor45
pomor45 ответ d_fincher (раскрыть)
18 ноября в 13:59
А ничего! Неприятный для тебя, но факт. Ещё факт: в основном составе Зенита 9 собственных воспитанников. Впрочем, факты тебе побоку.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 ноября в 13:56
Без уточнения стран и клубов эта информация ни о чем. Ведь Молдавия, Грузия, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония, Мальта и пр. это тоже Европа. Разве нет?
За адекватность
За адекватность
18 ноября в 13:36
Хотелось бы чтобы не по количеству, а по качеству своих воспитанников наши клубы были среди лучших в Европе.
VAN ARM
VAN ARM ответ ildar_3871 (раскрыть)
18 ноября в 13:27
зато воспитателей хоть отбавляй))
VAN ARM
VAN ARM
18 ноября в 13:26
хотелось бы имена и клубы а не пустые цифры))))
Байкал-38
Байкал-38 ответ d_fincher (раскрыть)
18 ноября в 13:21
Я понимаю, что ты ненавидишь Зенит, но для начала надо знать, что Россия в лице РФС входит в состав УЕФА (Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций). Так, что любой российский клуб считается европейским, будь то Зенит или Спартак или СКА (Хабаровск) с фк Сахалин. Или ты с этим не согласен и считаешь, что тому же Спартаку не место в еврокубках, а предположим стоит выступать в таких ассоциациях как Азия (АФК), Океания (ОФК) или Африка (КАФ)?
d_fincher
d_fincher
18 ноября в 13:06
Воспитанники Зенита? В Европе? Чего?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
18 ноября в 13:02
И что дальше.
particular
particular
18 ноября в 12:49
Хорваты и сербы основательно оккупировали рынок экспорта воспитанников...
Igo0rek
Igo0rek ответ Dark MU (раскрыть)
18 ноября в 12:47
В РПЛ хахахахахах
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 ноября в 12:42
Как говорил герой одного фильма "Огласите весь список, пожалуйста" ((воспитанников Локо и Зенита, дзюба вроде пока в РПЛ)
Cat01
Cat01
18 ноября в 12:41
Пример для остальных так держать!
ildar_3871
ildar_3871
18 ноября в 12:41
У Зенита нет воспитанников !
Dark MU
Dark MU
18 ноября в 12:41
А где все эти воспитанники?
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