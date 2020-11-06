Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.
В рамках 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), «Локомотив» – с «Атлетико» (1:1), а «Краснодар» уступил «Севилье» (2:3). В Лиге Европы ЦСКА потерпел поражение от «Фейеноорда» (1:3).
Бельгия из-за 4 поражений опустилась с восьмого на девятое место. В Лиге чемпионов «Брюгге» уступил дортмундской «Боруссии» (0:3). В Лиге Европы «Стандард» проиграл «Леху» (1:3), «Гент» – «Црвене Звезде» (1:2), а «Антверпен» – ЛАСКу (0:1). Отставание от России выросло с 2,9 до 3,25 балла.
Нидерланды поднялись на восьмую строчку в таблице. В Лиге чемпионов «Аякс» победил «Мидтьюлланд» (3:1). В Лиге Европы «Фейеноорд» переиграл ЦСКА (3:1), ПСВ уступил ПАОКу (1:4), «АЗ Алкмар» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» (0:1). Отставание Нидерландов от России составляет 2,95 балла.
Португалия снова увеличила отрыв от России – с 5,7 до 6 баллов. «Порту» разгромил «Марсель» (3:0) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Рейнджерс» (3:3), а «Брага» проиграла «Лестеру» (0:4).
В сезоне 16-17 Ростов играл в ЛЧ, т.е. получал эти 4 балла, Зенит нет. В следующем сезоне та же картина, армейцы с бонусами были. Но Зенит тогда 15 или 16 баллов принёс, не помню точно.
Я не говорю, что все пи...сы, а Зенит Д Артаньян, но и сваливать все беды на него тоже не стОит. Столичные облажались не меньше, просто не выходя в группу ...
В сезоне 16-17 Ростов играл в ЛЧ, т.е. получал эти 4 балла, Зенит нет. В следующем сезоне та же картина, армейцы с бонусами были. Но Зенит тогда 15 или 16 баллов принёс, не помню точно.
Я не говорю, что все пи...сы, а Зенит Д Артаньян, но и сваливать все беды на него тоже не стОит. Столичные облажались не меньше, просто не выходя в группу ...
Спартак в 2002 играл с чемпионами Испании, Швейцарии и 2-ой командой Англии 17-19-и летними воспитанниками и ветеранами! И что самое главное - в Спартаке уже 2 года сидел Червиченко!!! А чтобы понять насколько силен был Базель достаточно вспомнить что он занял в группе второе место обойдя Ливерпуль!
И самого дорогого игрока (Тчуйсе) в составе Спартак купил за 800 тысяч долларов!!!
И мне не так стыдно за тот Спартак как сегодня за Зенит!!!!!
Спартак в 2002 играл с чемпионами Испании, Швейцарии и 2-ой командой Англии 17-19-и летними воспитанниками и ветеранами! И что самое главное - в Спартаке уже 2 года сидел Червиченко!!! А чтобы понять насколько силен был Базель достаточно вспомнить что он занял в группе второе место обойдя Ливерпуль!
И самого дорогого игрока (Тчуйсе) в составе Спартак купил за 800 тысяч долларов!!!
И мне не так стыдно за тот Спартак как сегодня за Зенит!!!!!
А ваш когда играет, больше всех позорится, вам сюда путь закрыт
А ваш когда играет, больше всех позорится, вам сюда путь закрыт
Рейтинг УЕФА.
.....
.....
723. Люксембург
724.Лихтенштейн
725.Россия
726.Гибралтар.
При этом....ВТБ в 4-й раз выделил Динамо 800 млн евро....35-летнему Дзюбе повысили оклад в двое....Кокорин в 3-й раз вышел на поле за Спартак за 4 года....у Кикнадзе кончились игроки и тренеры которых можно выгнать или продать....лимит упростили до 1-го массажиста с паспортом в команде....в Краснодаре 11 игроков в основе из шведской академии....Федун в 8-й раз подряд проиграл сбитому лётчику Карпину....Гинер продал таки Чалова в Ференцварош....Возвращение Педро Роши как залог успешного 6-го места Спартака....В 4-м матче с Брюгге навес на Дзюбу привёл к автоголу и Семак свёл игру в ничью....Дюков на симпозиуме РФС озвучил план на еврокубки 2022/2023 "Минимум 1 победа в 30-ти матчах"...Антон Заболотный довёл количество голов за Сочи до 5-ти и написал книгу....Черчесов довёл таки средний возраст Сборной до 40-ка лет....8 ведущих Академий сообща выпустили одного игрока дебютировшего в основе клуба РПЛ....Соболев попал в Гнигу рекордов Гинесса как игрок 4 раза симулирующий ещё при выходе на поле до стартового свистка....Тренер Брюгге принят на работу в Зенит 4-м помощником Семака....
Прядкин и Дюков получили Нобелевскую премию по теме "Как быстро и незаметно уничтожить любой вид спорта на определённой территории"...
Рейтинг УЕФА.
.....
.....
723. Люксембург
724.Лихтенштейн
725.Россия
726.Гибралтар.
При этом....ВТБ в 4-й раз выделил Динамо 800 млн евро....35-летнему Дзюбе повысили оклад в двое....Кокорин в 3-й раз вышел на поле за Спартак за 4 года....у Кикнадзе кончились игроки и тренеры которых можно выгнать или продать....лимит упростили до 1-го массажиста с паспортом в команде....в Краснодаре 11 игроков в основе из шведской академии....Федун в 8-й раз подряд проиграл сбитому лётчику Карпину....Гинер продал таки Чалова в Ференцварош....Возвращение Педро Роши как залог успешного 6-го места Спартака....В 4-м матче с Брюгге навес на Дзюбу привёл к автоголу и Семак свёл игру в ничью....Дюков на симпозиуме РФС озвучил план на еврокубки 2022/2023 "Минимум 1 победа в 30-ти матчах"...Антон Заболотный довёл количество голов за Сочи до 5-ти и написал книгу....Черчесов довёл таки средний возраст Сборной до 40-ка лет....8 ведущих Академий сообща выпустили одного игрока дебютировшего в основе клуба РПЛ....Соболев попал в Гнигу рекордов Гинесса как игрок 4 раза симулирующий ещё при выходе на поле до стартового свистка....Тренер Брюгге принят на работу в Зенит 4-м помощником Семака....
Прядкин и Дюков получили Нобелевскую премию по теме "Как быстро и незаметно уничтожить любой вид спорта на определённой территории"...
Быстрей бы уж главный турнир на планете начался....."ПариМатч Премьер"...
Мечта Айртона и Мозеса....
А так судя по комментам....Спартак в ЛЧ вступает только с этапа полуфинала....
И это правильно...некогда им силы и время тратить на игры с Брюггами и Зальцбургами....
Быстрей бы уж главный турнир на планете начался....."ПариМатч Премьер"...
Мечта Айртона и Мозеса....
А так судя по комментам....Спартак в ЛЧ вступает только с этапа полуфинала....
И это правильно...некогда им силы и время тратить на игры с Брюггами и Зальцбургами....
Спасибо коням и лучшему клубу Восточной Европы!!!
Спасибо коням и лучшему клубу Восточной Европы!!!