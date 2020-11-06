ГлавнаяНовости

Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 03:33

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА.

В рамках 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), «Локомотив» – с «Атлетико» (1:1), а «Краснодар» уступил «Севилье» (2:3). В Лиге Европы ЦСКА потерпел поражение от «Фейеноорда» (1:3).

Бельгия из-за 4 поражений опустилась с восьмого на девятое место. В Лиге чемпионов «Брюгге» уступил дортмундской «Боруссии» (0:3). В Лиге Европы «Стандард» проиграл «Леху» (1:3), «Гент» – «Црвене Звезде» (1:2), а «Антверпен» – ЛАСКу (0:1). Отставание от России выросло с 2,9 до 3,25 балла.

Нидерланды поднялись на восьмую строчку в таблице. В Лиге чемпионов «Аякс» победил «Мидтьюлланд» (3:1). В Лиге Европы «Фейеноорд» переиграл ЦСКА (3:1), ПСВ уступил ПАОКу (1:4), «АЗ Алкмар» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» (0:1). Отставание Нидерландов от России составляет 2,95 балла.

Португалия снова увеличила отрыв от России – с 5,7 до 6 баллов. «Порту» разгромил «Марсель» (3:0) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Рейнджерс» (3:3), а «Брага» проиграла «Лестеру» (0:4).

Все новости
Бельгия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
30 октября Комментарии114
Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
23 октября Комментарии60
Сборная России потеряла позиции в рейтинге сборных ФИФА
22 октября Комментарии47
Зе Луиш снова с нами! Новичок «Локо», спартаковский «Людоед» и 70-летний Думбия в топ-10 африканских форвардов РПЛ
13 октябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
Месси стал вторым в списке самых подешевевших игроков за 2020 год
13 октября Комментарии38
Азмун — в топ-5 самых дорогих футболистов Азии
13 октября Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 14:25, ред.
Другое время, другие деньги, Сутормины уже 50 000 стоят а негры в 50 раз дороже стали чем Тчуйсе в свое время!)
Zak11
Zak11
сегодня в 13:59
Зидан был куплен Реалом за 70 лямов в то время. 800 тысяч конечно сумма значимая, но только для России. В Европе совсем другие деньги вертелись
Zak11
Zak11
сегодня в 13:55
Вы реально не сравнивайте Спартак 2002 года и сегодняшний Зенит. Наша команда разваливалась, звезд фактически уже не было. Червиченко брал в команду всякий латино-африканский хлам за копейки. Конечно же Спартак уничтожили в той ЛЧ. А что у Зенита? Инфраструктура европейского уровня, многомиллионные игроки и контракты, ведущие игроки сборной. Разницу то чувствуете хоть?
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 13:42
Я в 2002,новую 2114 купил за 150 000 ну и чё?ты сейчас купишь новую тачку за 5000 вражеских?так и с твоим Тчеуйсе...другое время...другие деньги...
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Мяyчело (раскрыть)
сегодня в 13:36
Уж,сколько пятёрочек спам от Зенита получил,даже тренеришка манчини вашему карере пяточок воткнул....в Питере пять....в Питере пять опять...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 13:22
Вот раньше на Спортбоксе была отличная таблица, сейчас она сломалась у них (не выдерживает нашего позора, гы-гы). Но на память скажу, что даже если Зенит и не набирал больше всех очков каждый раз (в основном за счёт недополученных бонусов в 4 очка за группу ЛЧ) то в сумме за эти 5 лет он принёс больше всех очков.
В сезоне 16-17 Ростов играл в ЛЧ, т.е. получал эти 4 балла, Зенит нет. В следующем сезоне та же картина, армейцы с бонусами были. Но Зенит тогда 15 или 16 баллов принёс, не помню точно.
Я не говорю, что все пи...сы, а Зенит Д Артаньян, но и сваливать все беды на него тоже не стОит. Столичные облажались не меньше, просто не выходя в группу ...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 13:19
Первая победа будет в Риме)
pomor45
pomor45 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
сегодня в 13:05
Да, к чему тут эти тыкания друг в друга. 12 матчей - 0 побед: было ли такое. Это уже не тенденция - это показатель деградации. Что Спартак, который именно в ЕК последние годы показывал худшие результаты из всех клубов, улучшил бы ситуацию? Ничуть! Да и дело не в этом, не в поражениях и очках, а в том, что из ЕК наши - ни игроки, ни тренеры (свои и чужие)- не выносят для себя ровно ничего. Участие в ЕК для них в части повышения уровня игры проходит совершенно бесследно.
safari-05
safari-05
сегодня в 12:50
Надо же. То Бельгия к нам лезет, то Нидерланды. Мы что, в тройке где-то что-ли?
112910415
112910415
сегодня в 12:45
процесс идёт, однако ...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 12:04, ред.
Чтобы скрыть свои позоры вы и вспоминаете Ливерпуль!!!
Спартак в 2002 играл с чемпионами Испании, Швейцарии и 2-ой командой Англии 17-19-и летними воспитанниками и ветеранами! И что самое главное - в Спартаке уже 2 года сидел Червиченко!!! А чтобы понять насколько силен был Базель достаточно вспомнить что он занял в группе второе место обойдя Ливерпуль!
И самого дорогого игрока (Тчуйсе) в составе Спартак купил за 800 тысяч долларов!!!
И мне не так стыдно за тот Спартак как сегодня за Зенит!!!!!
1asss
1asss ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 12:00
На здоровье 😉 с молчаливого согласия стада
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 11:50, ред.
Смотрите как в италии будут вынимать мячи из сетки
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 11:49
И что? лион и лейпциг ничего не показали в плэй офф, тупо болтались в коронтвирусном хаосе
Мяyчело
Мяyчело ответ Владимир Немченков (раскрыть)
сегодня в 11:28
вообще этот тн рекорд уже побит.да и 7-0 от ливерпуля,который стал финалистом пропустить не зазорно,у него дома))зазорно и стыдно получать по 8 мячей от асмарала,7 от динамо,по 6 от спартака и черноморца XDDDD
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:25
1:18 не можешь забыть?да,такое не забывается это на века,и в ближайшие 100 лет этот рекорд точно не пашет....это был настоящий позор,да и 0:7Ливеру не забывается....
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:24, ред.
Спасибо товарищу Путину , что подарил футбол России на разграбление Мутке, Миллеру и Гинеру !
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:20
    Мяyчело
    Мяyчело ответ Killofwrath (раскрыть)
    сегодня в 11:13
    конечно не позориться))) ведь в своё время такие клубы как аполлон,пердивская лозанна и особенно зюльте-варегем - это гранды мирового футбола XDDDDDDD
    cska1948
    cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 11:09
    А вы оптимист!
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 11:08
    А стыдно за зенит)))
    Killofwrath
    Killofwrath ответ brauning.86 (раскрыть)
    сегодня в 10:59
    Ну мой клуб не позорится
    А ваш когда играет, больше всех позорится, вам сюда путь закрыт
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:56, ред.
    2023 год....
    Рейтинг УЕФА.
    .....
    .....
    723. Люксембург
    724.Лихтенштейн
    725.Россия
    726.Гибралтар.

    При этом....ВТБ в 4-й раз выделил Динамо 800 млн евро....35-летнему Дзюбе повысили оклад в двое....Кокорин в 3-й раз вышел на поле за Спартак за 4 года....у Кикнадзе кончились игроки и тренеры которых можно выгнать или продать....лимит упростили до 1-го массажиста с паспортом в команде....в Краснодаре 11 игроков в основе из шведской академии....Федун в 8-й раз подряд проиграл сбитому лётчику Карпину....Гинер продал таки Чалова в Ференцварош....Возвращение Педро Роши как залог успешного 6-го места Спартака....В 4-м матче с Брюгге навес на Дзюбу привёл к автоголу и Семак свёл игру в ничью....Дюков на симпозиуме РФС озвучил план на еврокубки 2022/2023 "Минимум 1 победа в 30-ти матчах"...Антон Заболотный довёл количество голов за Сочи до 5-ти и написал книгу....Черчесов довёл таки средний возраст Сборной до 40-ка лет....8 ведущих Академий сообща выпустили одного игрока дебютировшего в основе клуба РПЛ....Соболев попал в Гнигу рекордов Гинесса как игрок 4 раза симулирующий ещё при выходе на поле до стартового свистка....Тренер Брюгге принят на работу в Зенит 4-м помощником Семака....
    Прядкин и Дюков получили Нобелевскую премию по теме "Как быстро и незаметно уничтожить любой вид спорта на определённой территории"...
    alex074
    alex074
    сегодня в 10:52
    Разогнать всех на хрен, одеть на них жилетки оранжевые и метлу вручить в руки. Выпустить на улицы Москвы и Ленинграда, пусть метут и пользу приносят обществу...
    alex074
    alex074
    сегодня в 10:40, ред.
    С такими кудесниками футбольного мяча, как в Зените, ЦСКА, Краснодаре, Локомотиве, Ростове и Динамо, Россию обгонит и Сан-Марино...
    berda2003
    berda2003 ответ beefs (раскрыть)
    сегодня в 10:40
    Да, нет... снизу постучали с требованием пропустить.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:33
    Надоели эти ЛЧ...ЛЕ...
    Быстрей бы уж главный турнир на планете начался....."ПариМатч Премьер"...
    Мечта Айртона и Мозеса....

    А так судя по комментам....Спартак в ЛЧ вступает только с этапа полуфинала....
    И это правильно...некогда им силы и время тратить на игры с Брюггами и Зальцбургами....
    beefs
    beefs
    сегодня в 10:32
    наконец достигли дна (или еще нет), может это немного подстегнет, должно ведь, казна пустеет, воровать уже нечего...
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 10:20
    Рейтинг считается за последние пять лет. В сезоне 16/17 Зенит с Ростовом принесли одинаковое количество баллов - 12,000. В сезоне 17/18 больше всех баллов принес ЦСКА - 17,000. В сезоне 18/19 больше всех баллов принес Краснодар - 11,000. В сезоне 19/20 больше всех баллов принес Зенит - 9,000. В этом сезоне пока больше всего приносит Локомотив, на данный момент - 6,000.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 10:17
    После вылета из ЕК,нас обгонит и Казахстан скоро!
    Спасибо коням и лучшему клубу Восточной Европы!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100