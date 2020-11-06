Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

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сегодня, 03:33

Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА .

В рамках 3-го тура Лиги чемпионов «Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1), «Локомотив» – с «Атлетико» (1:1), а «Краснодар» уступил «Севилье» (2:3). В Лиге Европы ЦСКА потерпел поражение от «Фейеноорда» (1:3).

Бельгия из-за 4 поражений опустилась с восьмого на девятое место. В Лиге чемпионов «Брюгге» уступил дортмундской «Боруссии» (0:3). В Лиге Европы «Стандард» проиграл «Леху» (1:3), «Гент» – «Црвене Звезде» (1:2), а «Антверпен» – ЛАСКу (0:1). Отставание от России выросло с 2,9 до 3,25 балла.

Нидерланды поднялись на восьмую строчку в таблице. В Лиге чемпионов «Аякс» победил «Мидтьюлланд» (3:1). В Лиге Европы «Фейеноорд» переиграл ЦСКА (3:1), ПСВ уступил ПАОКу (1:4), « АЗ Алкмар» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» (0:1). Отставание Нидерландов от России составляет 2,95 балла.

Португалия снова увеличила отрыв от России – с 5,7 до 6 баллов. «Порту» разгромил «Марсель» (3:0) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы «Бенфика» сыграла вничью с «Рейнджерс» (3:3), а «Брага» проиграла «Лестеру» (0:4).