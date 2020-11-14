«Барселона» – лучший клуб Испании XXI века по версии CIHEFE

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сегодня, 17:18

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола назвал лучшие команды страны XXI века.

Топ-10:

«Барселона» — 3 465 очков

«Реал» — 3 347

«Атлетико» — 2149

«Валенсия» — 2 139

«Севилья» — 1 992

«Вильярреал» — 1 648

«Атлетик» — 1 405

«Депортиво» — 1 395

«Сельта» — 1 164

«Эспаньол» — 1 144