«Барселона» – лучший клуб Испании XXI века по версии CIHEFE

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола назвал лучшие команды страны XXI века.
Топ-10:
«Барселона» — 3 465 очков
«Реал» — 3 347
«Атлетико» — 2149
«Валенсия» — 2 139
«Севилья» — 1 992
«Вильярреал» — 1 648
«Атлетик» — 1 405
«Депортиво» — 1 395
«Сельта» — 1 164
«Эспаньол» — 1 144
Рассматривались выступления испанских команд с сезона-2000/01 до 2019/20, а при анализе учитывались критерии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Основной упор делался не на завоеванные титулы, а на количество выигранных матчей: за победу в разных турнирах можно было получить до 9 баллов, за ничью – до 3.
Всё ясно с ними. Главное всякие Леванте и Алавесы больше раз победить, чем титул завоевать
Всё ясно с ними. Главное всякие Леванте и Алавесы больше раз победить, чем титул завоевать
А по фантастической Валенсии Купера или по Депортиво с Джалминьей до сих пор сильно скучаю. Помню, смотрел какую-то игру Депортиво и одному из футболистов сломали ногу, причём там нога просто пополам сложилась - мужественно терпел пока врачи грузили в скорую, соперники все подходили подбадривали. Вот это были игры, без симуляций, без нытья, настоящий мужской футбол каким он и должен быть. Эх, играли же раньше.
А по фантастической Валенсии Купера или по Депортиво с Джалминьей до сих пор сильно скучаю. Помню, смотрел какую-то игру Депортиво и одному из футболистов сломали ногу, причём там нога просто пополам сложилась - мужественно терпел пока врачи грузили в скорую, соперники все подходили подбадривали. Вот это были игры, без симуляций, без нытья, настоящий мужской футбол каким он и должен быть. Эх, играли же раньше.
Вся страна переживает за онаниста Дзюбу и его главного спонсора губернатора Тулы Дзюбина, а вы про какую то Барселону !
Вся страна переживает за онаниста Дзюбу и его главного спонсора губернатора Тулы Дзюбина, а вы про какую то Барселону !
PS БАРСЕЛОНА THE BEST,.................. первая)))))
PS БАРСЕЛОНА THE BEST,.................. первая)))))
Каждая их атака и навал в штрафной была для противников хуже чем пенальти. Всю оборону каждого соперника в дураках оставляли
Каждая их атака и навал в штрафной была для противников хуже чем пенальти. Всю оборону каждого соперника в дураках оставляли