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«Барселона» – лучший клуб Испании XXI века по версии CIHEFE

сегодня, 17:18

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола назвал лучшие команды страны XXI века.

Топ-10:

«Барселона» — 3 465 очков

«Реал» — 3 347

«Атлетико» — 2149

«Валенсия» — 2 139

«Севилья» — 1 992

«Вильярреал» — 1 648

«Атлетик» — 1 405

«Депортиво» — 1 395

«Сельта» — 1 164

«Эспаньол» — 1 144

Рассматривались выступления испанских команд с сезона-2000/01 до 2019/20, а при анализе учитывались критерии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Основной упор делался не на завоеванные титулы, а на количество выигранных матчей: за победу в разных турнирах можно было получить до 9 баллов, за ничью – до 3.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 18:13
"Основной упор делался не на завоеванные титулы, а на количество выигранных матчей"

Всё ясно с ними. Главное всякие Леванте и Алавесы больше раз победить, чем титул завоевать
dimagas2
dimagas2 ответ da da da (раскрыть)
сегодня в 18:11
Ага и барсуков тоже можно пару финалов лишить еще на статидии полкфинала правда)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:11
Рейтинг вполне объективный.
Rattlehead
Rattlehead ответ Тео Джонс (раскрыть)
сегодня в 18:08
Ага, сметала-сметала, да разбилась об моуриньевский Интер.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 18:04, ред.
Ну это общеизвестный факт. Барса Гвардиолы сильнейшая команда в истории футбола, которая сметала всех на своем пути и завораживала своей магией.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 18:01
Неудивительно, гвардиоловская Барселона вообще одна из лучших команд за всю историю. У Реала в этом веке всё-таки подобного не было, даже с Роналду вместе - сначала полузащита была не очень, а купив Кросса и Модрича - оборона расклеилась.
А по фантастической Валенсии Купера или по Депортиво с Джалминьей до сих пор сильно скучаю. Помню, смотрел какую-то игру Депортиво и одному из футболистов сломали ногу, причём там нога просто пополам сложилась - мужественно терпел пока врачи грузили в скорую, соперники все подходили подбадривали. Вот это были игры, без симуляций, без нытья, настоящий мужской футбол каким он и должен быть. Эх, играли же раньше.
da da da
da da da
сегодня в 17:57
а ведь не засуди Атлетико в 2х финалах ЛЧ против РМ,то были бы тут на 2ом месте.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:55
Что за фейковые новости ?
Вся страна переживает за онаниста Дзюбу и его главного спонсора губернатора Тулы Дзюбина, а вы про какую то Барселону !
DXTK
DXTK
сегодня в 17:50
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 17:46
    Барселона лучшим клубом была есть и будет.........
    Juve14
    Juve14 ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 17:44
    Барса Хави и Иньесты скорее
    Медив
    Медив
    сегодня в 17:34
    И по версии бати Месси
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 17:33
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 17:30, ред.
    Барса Гвардиолы с их виражами и тики такой это вообще мега эталонный футбол. Что они творили с мячем!
    Каждая их атака и навал в штрафной была для противников хуже чем пенальти. Всю оборону каждого соперника в дураках оставляли
    Killofwrath
    Killofwrath
    сегодня в 17:28
      dimagas2
      dimagas2
      сегодня в 17:24
        VAN ARM
        VAN ARM
        сегодня в 17:22
        о его заслугах спору нет ))) но вот лучший довольно спорно))
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        сегодня в 17:20
        Валенсия и Депор пока еще держатся наверху. Но в нынешних реалиях они далеки от 10-ки лучших.
        ПлеймейкерЪ
        ПлеймейкерЪ
        сегодня в 17:19
        Барселона отличный клуб.
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