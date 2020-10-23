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Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 07:53

Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» разошёлся миром с «Зальцбургом» (2:2). В Лиге Европы ЦСКА поделил очки с «Вольфсбергом» (1:1).

Бельгию в ЛЕ представляют «Стандард», уступивший «Рейнджерсу» (0:2), «Гент», проигравший «Словану» (0:1), и «Антверпен», одолевший «Лудогорец» (2:1). В ЛЧ страну представляет только переигравший петербургскую команду «Брюгге».

Таким образом, идущая на 8-й строчке в таблице коэффициентов Бельгия набрала на 0,3 балла больше России.

Также отметим, что Португалия, занимающая 6-е место, на 0,3 балла увеличила отрыв от России. В Лиге Европы португальские клубы одержали две победы: «Бенфика» справилась с «Лехом» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0). В Лиге чемпионов «Порту» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:3).

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:28
И чувствую, что будет еще хуже...:((((
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 08:27
Спасибо зениту великому.
LOpp
LOpp
сегодня в 08:27
Бельгия, Австрия, Голландия, Украина... Скоро все нас обгонят, в российском футболе идёт регресс, как и во всем другом.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:23
Это ожидаемо... Ждём Люкс и Фарерские острова
Медив
Медив
сегодня в 08:22, ред.
Такто ещё были проходные туры у всех. Дальше пойдут соперники, которые будут уже нагибать без прелюдий
Igo0rek
Igo0rek ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 08:09
Руководству РПЛ и РФС по большому счёт все равно на футбол. Эти кресла занимаются для обогащения кармана.
Павел Молочный
Павел Молочный ответ Павел Якунин (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 08:08
Спасибо, поправили.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 08:07
Вот вам и лимит, вот вам и клубы на гос. бюджете, где Газпром звонит в РЖД, и «просит» не вести переговоры с Кузяевым, где некто звонит в РЖД и ВТБ, и блокирует трансфер Кокорина, где все решается в кабинетах...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 08:05, ред.
Я вот подумал а может и к лучшему если Россия спустится куда-нибудь в середину таблицы коэффициентов, когда даже чемпион РПЛ будет вынужден проходить 2-3 стадии квалификации к ЛЧ и не дай боже несколько лет не пройдёт их, то возможно хотя бы тогда наши руководятлы РПЛ задумаются наконец то о каких-либо жёстких реформах в нашем футболе...
beefs
beefs
сегодня в 08:02
печалька замучила, а что будет дальше...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:59
Из нашего чемпионата скоро будет за счастье в ЛЕ попасть.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 07:54
И еще сократит
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