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сегодня, 07:53

Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» разошёлся миром с «Зальцбургом» (2:2). В Лиге Европы ЦСКА поделил очки с «Вольфсбергом» (1:1).

Бельгию в ЛЕ представляют «Стандард», уступивший «Рейнджерсу» (0:2), «Гент», проигравший «Словану» (0:1), и «Антверпен», одолевший «Лудогорец» (2:1). В ЛЧ страну представляет только переигравший петербургскую команду «Брюгге».

Таким образом, идущая на 8-й строчке в таблице коэффициентов Бельгия набрала на 0,3 балла больше России.