Бельгия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам еврокубковой недели.
В 1-м туре Лиги чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» разошёлся миром с «Зальцбургом» (2:2). В Лиге Европы ЦСКА поделил очки с «Вольфсбергом» (1:1).
Бельгию в ЛЕ представляют «Стандард», уступивший «Рейнджерсу» (0:2), «Гент», проигравший «Словану» (0:1), и «Антверпен», одолевший «Лудогорец» (2:1). В ЛЧ страну представляет только переигравший петербургскую команду «Брюгге».
Таким образом, идущая на 8-й строчке в таблице коэффициентов Бельгия набрала на 0,3 балла больше России.
Также отметим, что Португалия, занимающая 6-е место, на 0,3 балла увеличила отрыв от России. В Лиге Европы португальские клубы одержали две победы: «Бенфика» справилась с «Лехом» (4:2), а «Брага» разгромила АЕК (3:0). В Лиге чемпионов «Порту» потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:3).