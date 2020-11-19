Кирьяков: «В каком-то смысле наша сборная сейчас дзюбозависимая»

Бывший футболист сборной России считает, что отсутствие форварда сказалось на итоговом результате национальной команды в матче против Сербии.

У нашей сборной не было лидера на поле. Дзюба — это футболист, который заряжен на борьбу впереди, когда он выгрызает мячи, оставляя их у себя, подает пример. В каком-то смысле наша сборная сейчас дзюбозависимая. И, к сожалению, в итоге мы увидели печальную картину. Однако я не думаю, что из этого нужно делать какую-то трагедию. Например, те же немцы проиграли испанцам по всем статьям. Да, у Германии такой состав, что они могут на следующий матч поменять чуть ли не половину команды. Мы же, к сожалению, так сделать не можем, потому что у нас не так много сильных игроков и отсутствие небольшой группы футболистов сразу сказывается. Тот же Далер Кузяев, который действует на флангах. Понятно, что он — универсальный игрок, который в силу обстоятельств был переведен в середину и взаимосвязь с Магомедом Оздоевым у них просто не получилась.