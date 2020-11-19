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Кирьяков: «В каком-то смысле наша сборная сейчас дзюбозависимая»

вчера, 15:40
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что отсутствие форварда Артема Дзюбы сказалось на итоговом результате национальной команды в матче против Сербии.

У нашей сборной не было лидера на поле. Дзюба — это футболист, который заряжен на борьбу впереди, когда он выгрызает мячи, оставляя их у себя, подает пример. В каком-то смысле наша сборная сейчас дзюбозависимая. И, к сожалению, в итоге мы увидели печальную картину. Однако я не думаю, что из этого нужно делать какую-то трагедию. Например, те же немцы проиграли испанцам по всем статьям. Да, у Германии такой состав, что они могут на следующий матч поменять чуть ли не половину команды. Мы же, к сожалению, так сделать не можем, потому что у нас не так много сильных игроков и отсутствие небольшой группы футболистов сразу сказывается. Тот же Далер Кузяев, который действует на флангах. Понятно, что он — универсальный игрок, который в силу обстоятельств был переведен в середину и взаимосвязь с Магомедом Оздоевым у них просто не получилась.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:54
Даже если так, то от этой зависимости пора отходить, ему же не 25лет
Медив
Медив
вчера в 17:46
Некому подзюбить в перерыве... Поднять моральный дух
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:53
голова у тебя не о том думает)))такую пургу нести надо очень стараться)))
valt134
valt134
вчера в 16:11
Не так много сильных игроков??? Матч с Сербией показал, что их у нас совсем нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:06
И чего все наши эксперты уцепились за отсутствие Дзюбы??? Дзюба уже и за Зенит в последних матчах не феерил. Что тому виной трудно сказать, а тут еще "слава" свалившаяся на него, явно не добавила сил. Думаю , правильно отстегнули парня от сборной, уж очень большой резонанс вызвал очередной "подвиг" капитана. Многие сборные лишились игроков, причем основных и ничего бились до последнего. Да и наши с турками нормально смотрелись . Так , что провал сборной в играх с Молдавией и Сербией - это явные просчеты тренерского штаба. И Дзюба тут никаким боком.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:03
Вид зависимости определяет место в рейтинге сборных. А сборная у нас не только Дзюбозависимая, но и Дзюбообразная.
David Young
David Young ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 15:48
.
David Young
David Young
вчера в 15:48
"Дзюбазависимость" - звучит почти как нецензурная брань, или отдельный вид сексуальной зависимости. В общем, сборной лечиться надо, это точно.
Брулин
Брулин
вчера в 15:41, ред.
Значит вся зборная только умеет что дро****ть как их наставник Дзюба?!
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