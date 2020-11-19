Червиченко: «Черчесов несколько забронзовел, РФС надо его встряхнуть»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России от команды Сербии (0:5) в Лиге Наций.

Да, в матче с командой Сербии у сборной России был ужас, кошмарный сон — эпитеты правильные, но надо понимать, что причины-то есть: команда у нас наполовину ослабленная. И еще сюда можно добавить некоторые странные решения тренера по игрокам. После замен было заметно, насколько он со стартовым составом ошибся. Опять же, это непонятное упрямство с Заболотным… Наверное, парень старается, но где результат? После второго мяча было понятно, что не попадает в игру Дивеев: мимо него мячи летали и залетали в ворота. Не знаю, у Черчесова какое-то свое, странное, видение. И Семенова он ставил, пока тот в прошлом матче не привез все, что только можно привезти. Конечно, травмы, карточки тоже сыграли свою роль. Конечно, отсутствие Зобнина, Головина, Фернандеса ощутимо. Гильерме? Один мяч, первый, рикошетом залетел по какой-то невероятной дуге. Вообще, мне кажется, в четырех мячах его особой вины не видно.