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Червиченко: «Черчесов несколько забронзовел, РФС надо его встряхнуть»

вчера, 15:18
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение сборной России от команды Сербии (0:5) в Лиге Наций.

Да, в матче с командой Сербии у сборной России был ужас, кошмарный сон — эпитеты правильные, но надо понимать, что причины-то есть: команда у нас наполовину ослабленная. И еще сюда можно добавить некоторые странные решения тренера по игрокам. После замен было заметно, насколько он со стартовым составом ошибся. Опять же, это непонятное упрямство с Заболотным… Наверное, парень старается, но где результат? После второго мяча было понятно, что не попадает в игру Дивеев: мимо него мячи летали и залетали в ворота. Не знаю, у Черчесова какое-то свое, странное, видение. И Семенова он ставил, пока тот в прошлом матче не привез все, что только можно привезти. Конечно, травмы, карточки тоже сыграли свою роль. Конечно, отсутствие Зобнина, Головина, Фернандеса ощутимо. Гильерме? Один мяч, первый, рикошетом залетел по какой-то невероятной дуге. Вообще, мне кажется, в четырех мячах его особой вины не видно.

А что касается того, что мы не выигрываем уже несколько матчей подряд, то это говорит об уровне нашего футбола, уровне нашего чемпионата и о том, что наш главный тренер несколько забронзовел, и РФС надо бы его встряхнуть. Понятно, что он принимает решения, он ответственен за результат, но хотелось бы понять, как и чем он за этот результат ответит.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:22
Вы свои принципы другим не навязывайте...мало что-ли случаев,когда тренеры сами подавали заявление об отставке???Может быть для вас честь,совесть и порядочность пустой звук,для некоторых людей эти слова ещё имеют вес!!!
112910415
112910415
вчера в 21:35
надо его болезненно встряхнуть !
протон1
протон1
вчера в 20:23
да уволить . что бы знал что нет неувольняемых
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:44
А вы бы ушли по собственной воли с миллионного контракта? Вот и Черчесов не хочет терять такую кормушку. Когда речь идёт о больших деньгах, разговоры про честь, совесть, порядочность неуместны.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:59
Сколько можно его трясти Черчесов не яблоня.
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:53
без команды сверху рфс не шевелится)))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:52
чугунных это не волнует)))))))
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:26
не забронзовел, а задеревенел - как говорится с кем поведешься...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 16:21
"пока тот в прошлом матче не привез все, что только можно привезти."

Он только удаление и успел привезти, на и то это Оздоев в первую очередь постарался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:57, ред.
Уважающий себя тренер должен был писать заявление об отставке еще по ходу второго тайма.матча. Результаты команды шли по убывающей, состав престарелый, замены не усиливают команду. Молодежь он боится подключать, новинок по игре придумать не может. Неужели он сам этого не понимает?
Понимает, но вот уйти не хватает духа. Думаю, в РФСе ему придадут ускорения, раз сам не догадывается...
David Young
David Young ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:56
С Чемпионата Мира 2018, прежде всего.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:44
А с чего он забронзовел? С Хиддинком не спутал?
beefs
beefs
вчера в 15:41
беда ни в том что Черчесов зазвездился, а в том что и замены достойной нет, вот беда так беда, а это уже претензия к руководству нашего футбола...
David Young
David Young
вчера в 15:23
Проблем достаточно, результат - итог спада сборной России, и отличной игры и реализации моментов сборной Сербии. Черчесов действительно уже не так хорош на тренерском посту сборной, как он был, это становится всё более и более очевидным. Интересно будет увидеть, сможет ли он что-то значительно улучшить до своей отставки, или нет. А отставка, при всех проблемах сборной, скорее всего последует относительно скоро. У главного тренера явно есть доверие руководства, но долго такие результаты терпеть не будут.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:19
Пускай Ахмат тренирует
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