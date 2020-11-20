Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Когда в России футбол судили чище? Никогда!»

Бывший арбитр ФИФА и руководитель судейского комитета России Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе в чемпионате России.

Самое обидное, что даже на начальном этапе – любительских лигах, ПФЛ – не приветствуется нейтральное судейство. Молодых ребят, которые хотят судить из любви к футболу, как говорится, не пропускают, поскольку они не выполняют определённые задания. Это касается не только РПЛ , ФНЛ или ПФЛ , но даже турниров среди дублёров. Уже на этих уровнях присутствует фактор целеуказания со стороны проводящей организации. Эта система сложилась уже годами. А во главе угла всех этих проблем стоят бизнес-интересы и деньги. К сожалению, такое просматривается даже в международных матчах.

Но вы правильно заметили, в 90-е эта, так сказать, помощь выполнялась более профессионально. Сейчас она непрофессиональная.

Чище? На самом деле чище не судили никогда. Всегда были, скажем так, неоправданно ошибочные действия арбитров. На каких-то этапах всегда присутствовали какие-то скандальные моменты, связанные с решением каких-то футбольно-политических вопросов – кому побеждать, кому вылетать, кому заходить. Но точно лучше было в те времена, когда в России был просто футбол. Человеческие отношения и ценности были другие.