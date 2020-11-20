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Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Когда в России футбол судили чище? Никогда!»

вчера, 12:33

Бывший арбитр ФИФА и руководитель судейского комитета России Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе в чемпионате России.

Самое обидное, что даже на начальном этапе – любительских лигах, ПФЛ – не приветствуется нейтральное судейство. Молодых ребят, которые хотят судить из любви к футболу, как говорится, не пропускают, поскольку они не выполняют определённые задания. Это касается не только РПЛ, ФНЛ или ПФЛ, но даже турниров среди дублёров. Уже на этих уровнях присутствует фактор целеуказания со стороны проводящей организации. Эта система сложилась уже годами. А во главе угла всех этих проблем стоят бизнес-интересы и деньги. К сожалению, такое просматривается даже в международных матчах.

Но вы правильно заметили, в 90-е эта, так сказать, помощь выполнялась более профессионально. Сейчас она непрофессиональная.

Чище? На самом деле чище не судили никогда. Всегда были, скажем так, неоправданно ошибочные действия арбитров. На каких-то этапах всегда присутствовали какие-то скандальные моменты, связанные с решением каких-то футбольно-политических вопросов – кому побеждать, кому вылетать, кому заходить. Но точно лучше было в те времена, когда в России был просто футбол. Человеческие отношения и ценности были другие.

Недавно до конца года были отстранены два арбитра Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 02:20
Как-то я уже писал. У меня, далеко не старого,хотя и не юнца и с опытом в футболе, бывали претензии к судейству не раз. Но большая часть из них улетучилась,когда я осознал,что считаю будто меня засуживают в PES 2012...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Самое гнусное в этом его опусе то, что сам то он в полном де...ме, за что и был изгнан. Ему либо надо молчать, либо рассказывать все как было на самом деле. А обвинять без доказательств и фактов - это просто демагогия.
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:00
Ты ещё скажи, чтоб расписки принёс и свидетелей привёл. Подумай, что пишешь, хотя выглядит красиво.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 21:31
Как оно и есть
протон1
протон1
вчера в 20:57
я помню когда меня на работу брали . программистом. в гор - газе. то начальник вызвал и спросил. ты это умеешь делать ? ну списывать обьемы. газа. я сказал что я этому не учился я умею честно работать. и тогда начальник сказал. ты не принят. мне нужен другой.
Raamtvall
Raamtvall ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:27
Садиться по пустякам не хочется. Ну расскажет он как было, а ему потом иск с формулировкой "а ты докажи!".
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:26
А потом бомжи скупили кдк и судейский корпус и превратили и без того чуть живой чемп в болото.
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 20:06
левые пенки Ахмату и Ротору, нарисовали удаление Арсеналу, убийство Краснодара, попытка прибить Ростов, вот что делает одно заявление с судейством в нашем чемпионате..
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:17
буду предполагать - как мусор из избы...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:06, ред.
Да, Сережа....Особенно страстно ты подсуживал в 90-е! Те самые бромантановые времена для Спартака)
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 16:54
Футбольными арбитрами надо назначать судей Басманного суда, тогда у Зенита дела пойдут еще лучше в РПЛ, а в евролиги российские команды не попадут никогда.
альсато
альсато
вчера в 16:36
ХУСАИНОВ-знает ВСЕ! ...да и мы ВСЕ видели и видим!...СЕРЕГА! режь правду-матку, попадешь в ИСТОРИЮ!)))))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:58
Если сам судейством руководил, значит сам в этом и участвовал.
Вот и рассказал бы как это было. Раз уж сказал "А", то говори и "Б". А то напускал туману, а конкретики ни какой. Большинство проигравших недовольно судейством, часто необоснованно. Споры были и будут. Но если знаешь про какие то вещи, то говори не намеками, а приведи конкретные факты. Или "рыльце" то тоже в пушку??? Обиделся что отовсюду выперли??? И теперь в отместку льешь грязь на всех и вся.
Сам судил??? Судил!!! Руководил ??? Руководил!!! Вот и начни с себя.
А так получается просто болтовня пустая.
Всем здоровья.
beefs
beefs
вчера в 15:31
хоть плач, хоть смейся, но это так и нам с этим жить...
berda2003
berda2003
вчера в 15:25
молодец, самокритично... радуешься, что тебя не поймали...
112910415
112910415
вчера в 15:02
печально до слёз
Борг
Борг
вчера в 14:31
Нет, что не говори, а раньше всё таки было по другому, и небо голубее, и трава зеленее, и люди добрее, и футбол чище.
LOpp
LOpp
вчера в 14:26
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ДАША Д (раскрыть)
    вчера в 14:19
    Это по всему миру. Даже в джунглях.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:18
      nubom
      nubom
      вчера в 13:55, ред.
      В СССР футболисты, судьи и зрители балдели друг от друга, сейчас они балдеют порознь…
      VAN ARM
      VAN ARM ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 13:55
      болото оно даже не течёт ))))
      СПОРТ СПОРТ
      СПОРТ СПОРТ
      вчера в 13:50
      пока не откроют уголовное преследование за клубами которые мычат судьям толку не будет. Я воспитал футболиста который судит теперь высшую лигу, Дом, крутая машина, дача шикарная и здоровается теперь через губу! отсудил одну игру Зенита и в шоколаде теперь!
      STVA 1
      STVA 1 ответ pomor45 (раскрыть)
      вчера в 13:46
      Я бы сказал показушник)))
      pomor45
      pomor45 ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 13:34
      Популист он знатный.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      вчера в 13:33
      Да ладно.Манерничает Хусаинов.
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      вчера в 13:32
      Комедия российского футбола в том, что Хусаинов, который славился своей продажностью, критикует российскую судейскую систему за продажность.

      Это как турист, который набросал мусора в Риме, возмущался бы, что там грязно.
      pomor45
      pomor45 ответ VAN ARM (раскрыть)
      вчера в 13:30
      Всё течёт, ничего не изменяется.
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 13:28
      Протарасовский хусаинов пусть лучше расскажет как даже в советские времена выполняли указания из ЦК компартии вытягивать за уши спартак и как сам он принимал участие в этих преступлениях.
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 13:25
      Ну да, голы Дзюбы из вне игры, Сочи-Ростов, три удаления в ворота Урала в матче с Зенитом, - всё это чистое судейство. Никто и не сомневается.

      На самом деле печально, что Газпром не только под себя загнал РФС, но и большую часть спортивной журналистики. Одним каналом МАТЧ ТВ можно промывать голову миллионам любителей футбола.
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