Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Когда в России футбол судили чище? Никогда!»

Бывший арбитр ФИФА и руководитель судейского комитета России Сергей Хусаинов поделился мнением о судействе в чемпионате России.
Самое обидное, что даже на начальном этапе – любительских лигах, ПФЛ – не приветствуется нейтральное судейство. Молодых ребят, которые хотят судить из любви к футболу, как говорится, не пропускают, поскольку они не выполняют определённые задания. Это касается не только РПЛ, ФНЛ или ПФЛ, но даже турниров среди дублёров. Уже на этих уровнях присутствует фактор целеуказания со стороны проводящей организации. Эта система сложилась уже годами. А во главе угла всех этих проблем стоят бизнес-интересы и деньги. К сожалению, такое просматривается даже в международных матчах.
Но вы правильно заметили, в 90-е эта, так сказать, помощь выполнялась более профессионально. Сейчас она непрофессиональная.
Чище? На самом деле чище не судили никогда. Всегда были, скажем так, неоправданно ошибочные действия арбитров. На каких-то этапах всегда присутствовали какие-то скандальные моменты, связанные с решением каких-то футбольно-политических вопросов – кому побеждать, кому вылетать, кому заходить. Но точно лучше было в те времена, когда в России был просто футбол. Человеческие отношения и ценности были другие.
Недавно до конца года были отстранены два арбитра Российской Премьер-Лиги.
Вот и рассказал бы как это было. Раз уж сказал "А", то говори и "Б". А то напускал туману, а конкретики ни какой. Большинство проигравших недовольно судейством, часто необоснованно. Споры были и будут. Но если знаешь про какие то вещи, то говори не намеками, а приведи конкретные факты. Или "рыльце" то тоже в пушку??? Обиделся что отовсюду выперли??? И теперь в отместку льешь грязь на всех и вся.
Сам судил??? Судил!!! Руководил ??? Руководил!!! Вот и начни с себя.
А так получается просто болтовня пустая.
Всем здоровья.
Вот и рассказал бы как это было. Раз уж сказал "А", то говори и "Б". А то напускал туману, а конкретики ни какой. Большинство проигравших недовольно судейством, часто необоснованно. Споры были и будут. Но если знаешь про какие то вещи, то говори не намеками, а приведи конкретные факты. Или "рыльце" то тоже в пушку??? Обиделся что отовсюду выперли??? И теперь в отместку льешь грязь на всех и вся.
Сам судил??? Судил!!! Руководил ??? Руководил!!! Вот и начни с себя.
А так получается просто болтовня пустая.
Всем здоровья.